BMW сделает первый в мире бронированный электромобиль — Finance.ua
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BMW сделает первый в мире бронированный электромобиль

Технологии&Авто
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BMW сделает первый в мире бронированный электромобиль
BMW сделает первый в мире бронированный электромобиль, www.autoevolution.com
BMW — не новичок в нише бронированных авто, поскольку они уже более четырех десятилетий выпускают такие машины. Эта традиция будет продолжена в 2023 году.
Об этом заявил председатель правления Оливер Зипсе.
Глава компании отметил, что они "в первый раз представят полностью электрический автомобиль высокого уровня безопасности, который будет базироваться на BMW i7.
Несмотря на то, что они ничего больше не сказали об i7 с баллистической защитой, вполне возможно, что он будет построен на основе модификации xDrive60. Она оснащена двумя электромоторами мощностью 536 лошадиных сил и 745 Нм крутящего момента. Ускорение 0-97 км/ч занимает примерно 4,5 секунды.
На полном заряде модель i7 xDrive60 имеет ориентировочный запас хода 483 км по циклу тестирования EPA. Конечно, бронированная версия будет тяжелее, поэтому динамические показатели будут немного хуже.
По материалам:
Телеканал 24
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