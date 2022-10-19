BMW прекратит выпуск электрических Mini в Великобритании, перенесет производство в Китай — Finance.ua

BMW прекратит выпуск электрических Mini в Великобритании, перенесет производство в Китай Сегодня 02:04 — Фондовый рынок

Немецкая Bayerische Motoren Werke AG намерена свернуть производство электрической версии автомобилей Mini в Великобритании в следующем году и перенести его в Китай.

Это наносит серьезный удар по надеждам Великобритании на то, что она может стать глобальным центром производства экологически чистых автомобилей, пишет Times.

Производство электромобилей на предприятии, расположенном на окраине Оксфорда, прекратится в следующем году в рамках планов смены модельного ряда автопроизводителя с 2024 года, заявили в BMW. Мощности завода составляют около 40 тыс. электрических Mini в год.

Совместное предприятие BMW с китайским Great Wall Motor позволит компании выпускать хэтчбеки и небольшие внедорожники в восточном Китае, как и Mini Aceman следующего поколения с нулевым уровнем выбросов.

BMW также сообщила, что новую электрическую версию Countryman — крупнейшего автомобиля в модельном ряду Mini — будут выпускать на заводе в Лейпциге.

Бензиновые Mini Coopers будут производиться в Оксфорде в трехдверном, пятидверном и кабриолетном вариантах для экспорта на такие рынки, как США, Япония и Ближний Восток. BMW подтвердила, что сохранит производство Mini с двигателем внутреннего сгорания до 2030 года.

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