BMW представила новый электрокар — Finance.ua

BMW представила новый электрокар Сегодня 23:20 — Технологии&Авто

BMW представила новый электрокар, www.caranddriver.com

Немецкий автопроизводитель BMW представил новый электрический седан BMW i4 eDrive35.

Общая мощность автомобиля — 281 лошадиная сила, а крутящий момент равен 295 Нм. Электрический седан может разогнаться с нуля до 96 км/ч за 5,8 с.

При этом в других версиях электрокаров компании, а именно: eDrive 40, общая мощность составляет 335 л.с., а у M50 — 536 лошадиных сил.

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По данным компании, BMW i4 eDrive35 может проехать на одной зарядке до 418 км.

Стоимость одного экземпляра составляет 51 400 долларов, что делает его наиболее доступным электрокаром немецкой компании.

Первые поставки в США ожидаются в начале следующего года.

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Укрінформ По материалам:

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