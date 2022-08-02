BMW представила новый электрокар — Finance.ua

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BMW представила новый электрокар

Технологии&Авто
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BMW представила новый электрокар
BMW представила новый электрокар, www.caranddriver.com
Немецкий автопроизводитель BMW представил новый электрический седан BMW i4 eDrive35.
Об этом сообщает Car and Driver.
Общая мощность автомобиля — 281 лошадиная сила, а крутящий момент равен 295 Нм. Электрический седан может разогнаться с нуля до 96 км/ч за 5,8 с.
При этом в других версиях электрокаров компании, а именно: eDrive 40, общая мощность составляет 335 л.с., а у M50 — 536 лошадиных сил.
BMW представила новый электрокар
www.caranddriver.com
По данным компании, BMW i4 eDrive35 может проехать на одной зарядке до 418 км.
Стоимость одного экземпляра составляет 51 400 долларов, что делает его наиболее доступным электрокаром немецкой компании.
Первые поставки в США ожидаются в начале следующего года.
BMW представила новый электрокар
www.caranddriver.com
По материалам:
Укрінформ
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