BMW отзывает около сотни электромобилей BMW iX и BMW i4 из-за риска возгорания батарей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

BMW отзывает около сотни электромобилей BMW iX и BMW i4 из-за риска возгорания батарей

Технологии&Авто
15
BMW отзывает около сотни электромобилей BMW iX и BMW i4 из-за риска возгорания батарей
BMW отзывает около сотни электромобилей BMW iX и BMW i4 из-за риска возгорания батарей
Немецкий автопроизводитель BMW объявил о программе отзыва нескольких десятков электромобилей, проданных на территории США. В список отзыва попали разные модификации флагманского электрокроссовера BMW iX и электрического седана BMW i4.
Расследование началось после инцидента с возгоранием BMW i4 eDrive40 (2022) в апреле текущего года, а также сразу двух пожаров в июне с BMW iX xDrive50 (2022) и BMW iX M60 (2022). Специалисты пришли к выводу, что вспышка происходит из-за дефектных батарей производства Samsung SDI, в некоторых из которых частицы разрушенных катодов повреждали аккумуляторные элементы.
BMW отзывает около сотни электромобилей BMW iX и BMW i4 из-за риска возгорания батарей
Таким образом, потенциально подвержены возгоранию 83 электромобиля, включая BMW iX (iX xDrive 50, iX M60), произведенные в период 2 декабря 2021 года — 30 июня 2022 года и BMW i4 (i4 eDrive40 and i4 M50), произведенные в период 22 ноября 2021 года — 13 июня 2022 года.
Владельцев потенциально опасных электромобилей предупредили, что им не следует садиться за руль, и рекомендовали припарковать их за пределами гаража. В ближайшее время они будут приглашены к дилерам для бесплатной замены батарей.
По материалам:
ITC.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.