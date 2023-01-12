BMW отзывает 14 тысяч своих электромобилей из-за сбоя в электронике — Finance.ua

BMW отзывает 14 тысяч своих электромобилей из-за сбоя в электронике Сегодня 03:17 — Технологии&Авто

BMW отзывает 14 тысяч своих электромобилей из-за сбоя в электронике

BMW планирует отозвать 14 086 автомобилей электромобилей i4, i7 и iX из-за программного сбоя. Отзыв касается автомобилей, проданных на рынке США.

Подробности рассказали на сайте Carscoops.

Проблема в программном обеспечении высоковольтной батареи электронного блока управления. Из-за этого сбоя автомобиль может перестать работать прямо во время движения.

BMW впервые узнала об этой проблеме в 2022 году. Тогда дилер в Китае увидел автомобиль с уведомлением об ошибке. Она была связана с проблемой в работе трансмиссии, после чего приступили к технической проверке.

Расследование BMW показало, что уровень гарантийных претензий составил менее одного процента. Более подробный анализ показал, что вероятность возникновения этой неисправности со временем увеличивалась.

В BMW отметили, что пока не зарегистрированы случаи полного выхода из строя автомобиля. Также нет сообщений о травмах или смертельных исходах, связанных с этой проблемой.

Отзыв касается 5389 кроссоверов iX, 8659 седанов i4 и 38 седанов i7, произведенных в период с 2021 по 2022 год.

BMW в феврале обратятся к владельцам электромобилей по электронной почте. Они будут проинформированы о том, что их автомобилям требуется обновление программного обеспечения.

Фокус По материалам:

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