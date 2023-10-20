BMW готовит новый доступный электромобиль: первые подробности и фото — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

BMW готовит новый доступный электромобиль: первые подробности и фото

Технологии&Авто
12
BMW готовит новый доступный электромобиль: первые подробности и фото
BMW готовит новый доступный электромобиль: первые подробности и фото
BMW готовит замену своему самому доступному электромобилю i3. Модель i1 будет построена на новой платформе Neue Klasse. Об этом рассказали на сайте Automobilwoche.
BMW готовит к выходу следующее поколение хэтчбека 1 Series. Параллельно с этим ведется разработка альтернативной модели на электротяге.
Руководитель отдела развития BMW Франк Вебер подтвердил, что бренд хочет восполнить пробел, оставленный после прекращения производства хэтчбека i3. На данный момент у автопроизводителя нет похожей электрической модели, но в будущем это изменится.
Читайте также
Интересно, что в отличие от нового поколения хэтчбека 1 Series, электромобиль i1 может получить задний привод, а не передний. Архитектура Neue Klasse поддерживает разные компоновки, благодаря чему производитель способен предложить большое количество модификаций своих электрокаров.
BMW i1 может получить дизайн в стиле 1 Series нового поколения. Фото: BMW Blog
BMW i1 может получить дизайн в стиле 1 Series нового поколения. Фото: BMW Blog
Ожидается, что BMW i1 станет самым доступным электромобилем в модельном ряду бренда. При этом новинка предложит богатую оснастку и передовые технологии.
Также рассматривается создание заряженной M-версии электромобиля. Она может получить два электромотора суммарной мощностью около 350 л.с.
Выход BMW i1 ожидается примерно в 2028 году. Автопроизводитель еще не раскрыл никаких подробностей о новинке.
Сколько бы ни стоило ваше авто, главное в путешествиях — ваша безопасность. Поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Хочу выгодно приобрести автогражданку

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.