BMW готовит новый доступный электромобиль: первые подробности и фото — Finance.ua

BMW готовит новый доступный электромобиль: первые подробности и фото
BMW готовит замену своему самому доступному электромобилю i3. Модель i1 будет построена на новой платформе Neue Klasse. Об этом рассказали на сайте Automobilwoche.
BMW готовит к выходу следующее поколение хэтчбека 1 Series. Параллельно с этим ведется разработка альтернативной модели на электротяге.
Руководитель отдела развития BMW Франк Вебер подтвердил, что бренд хочет восполнить пробел, оставленный после прекращения производства хэтчбека i3. На данный момент у автопроизводителя нет похожей электрической модели, но в будущем это изменится.
Интересно, что в отличие от нового поколения хэтчбека 1 Series, электромобиль i1 может получить задний привод, а не передний. Архитектура Neue Klasse поддерживает разные компоновки, благодаря чему производитель способен предложить большое количество модификаций своих электрокаров.
Ожидается, что BMW i1 станет самым доступным электромобилем в модельном ряду бренда. При этом новинка предложит богатую оснастку и передовые технологии.
Также рассматривается создание заряженной M-версии электромобиля. Она может получить два электромотора суммарной мощностью около 350 л.с.
Выход BMW i1 ожидается примерно в 2028 году. Автопроизводитель еще не раскрыл никаких подробностей о новинке.
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