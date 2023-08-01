Bloomberg рассказал о главных новшествах iPhone 15 Pro и 15 Pro Max — Finance.ua

Bloomberg рассказал о главных новшествах iPhone 15 Pro и 15 Pro Max Сегодня 02:22 — Технологии&Авто

Bloomberg рассказал о главных новшествах iPhone 15 Pro и 15 Pro Max

Инсайдер Марк Гурман из Bloomberg рассказал, что новенького приготовила Apple в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Главное внешнее новшество — ультратонкие рамки вокруг экрана. Их толщина составит 1,5 мм с каждой из сторон, когда у всей линейки iPhone 14 было 2,2 мм. К слову, 1,5 мм — самые тонкие рамки на рынке. И так будет до появления Xiaomi 14, который покажут в конце года.

Тонкие рамки появились благодаря новой технологии LIPO, она уже используется почти два года в Apple Watch Series 7 и 8. Впоследствии такие дисплеи и соответственно рамки придут и на iPad Pro, но пока неясно, когда именно это произойдет. И, признаться, имея опыт использования планшетов с тонкими рамками, понимаешь, как это чертовски неудобно: как его держать вообще?

Lightning во всех четырех моделях заменят Type-C. Однако только у Pro-версий будут повышены скорости передачи данных, причем вместе к USB 4, чего нет у никаких конкурентов.

Еще одно заметное внешнее нововведение «прошек» — боковые грани будут сделаны из титана, а не нержавеющей стали. Материал уже опробован на Apple Watch Ultra в прошлом году, он легкий, крепкий и не собирает отпечатков. И, по всей видимости, здесь впервые будут предложены темные цветовые вариации. Но вот тут не ясно: черная и светлая модель iPhone 15 Pro и 15 Pro Max — окей, с ними все понятно. Но что делать с цветными версиями этих айфонов? Неужели они будут выпущены с рамками из нержавейки? Пока ответа нет.

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На одной из боковых граней, где есть клавиши регулировки громкости, появится новая кнопка. Она заменит переключатель звуковых режимов и получит функциональность, аналогичную кнопке «Действия» на Apple Watch Ultra. В принципе, на нее можно будет назначить вообще любое действие, о чем я писал ранее.

Заднее стекло «прошек» будет менее острым, чем раньше. Apple решила слегка загнуть его, что может благотворно повлиять на удобство использования.

«Прошки» получат одно из важных обновлений, которое ранее было реализовано в iPhone 14 и 14 Plus — заднюю стеклянную панель, облегчающую доступ к внутренностям айфона. Это необходимо при ремонте и больше не требует от сотрудников сервиса разбирать айфон с экрана.

Только Pro-линейка получит новые системы на чипе. Это будут новые Apple A17 Bionic, выполненные с помощью 3-нм техпроцесса. Процессор «заметно более быстрый», — пишет мистер Гурман. Также следует надеяться на лучшую энергоэффективность. Базовым версиям достанутся Apple A16 Bionic, используемые в 14 Pro и 14 Pro Max.

Обновят и камеры. Их объективы получат новые линзы, что хорошо сыграет на качестве снимков, а новый перископ позволит снимать с большим оптическим увеличением.

Также Марк Гурман ожидает повышения стоимости новых айфонов во всем мире и добавляет, что впервые за долгое время Apple повысит цены и в США, но только на Pro-версии.

В общем, новый текст Марка Гурмана оказался подтверждением слов других, менее надежных инсайдеров. Однако это подтверждение важно — мы понимаем, какими будут новые айфоны.

Презентация новых айфонов состоится осенью. По слухам, в продажу они выйдут только в октябре.

iTechua По материалам:

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