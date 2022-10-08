Bloomberg рассказал, какие еще гаджеты Apple появятся в этом году — Finance.ua
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Bloomberg рассказал, какие еще гаджеты Apple появятся в этом году

Фондовый рынок
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Марк Гурман из Bloomberg рассказал, какие еще гаджеты Apple может представить в этом году. А также эксперт поделился информацией о возможности возвращения Touch ID в будущих смартфонах компании. Инсайдера повторяют в MacRumors.
Гурман считает, что Apple до конца года покажет обновленные планшеты iPad Pro с дисплеями на 11 и 12,9 дюйма, ноутбуки MacBook Pro на 14 и 16 дюймов, а также Mac mini с процессором серии M2. Вероятно, появится и улучшенный Apple TV на базе процессора A14, дополняющий 4 ГБ оперативной памяти.
При этом инсайдер почти уверен: отдельной презентации, как это было в случае с iPhone 14, от Apple ждать сейчас не стоит. С большой вероятностью, компания расскажет о новых продуктах через пресс-релизы и/или просто обновив информацию в интернет-магазине. Когда это случится? Вероятно, в октябре.
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Гурман также утверждает, что ждать возвращения сканера отпечатков пальцев Touch ID в будущих смартфонах производителя (в том числе iPhone 15) явно не стоит. Причем не важно, речь о подэкранном варианте или встроенной в клавишу питания. Марк «может представить iPhone SE с Touch ID в боковой кнопке, но ничего об этом действительно не слышал».
Наконец, Apple проводила тесты функции по отслеживанию сна через HomePod. Но ее релиз в ближайшее время тоже не ожидается.
По материалам:
itechua
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