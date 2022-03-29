Bloomberg останавливает работу в россии и беларуси из-за войны против Украины — Finance.ua
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Bloomberg останавливает работу в россии и беларуси из-за войны против Украины

Сегодня 11:32Фондовый рынок
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Bloomberg LP, материнская компания Bloomberg News, приостанавливает свою работу в России и Беларуси из-за российского вторжения в Украину, но медиа-ресурс продолжит работать.
Об этом сообщается на сайте холдинга.
У клиентов в этих странах не будет доступа ни к одному из финансовых продуктов Bloomberg, в частности Terminal (один из главных терминалов для финансистов и трейдеров ценными бумагами), электронной трейдинговой платформы и т.д.
Функции торговли рядом русских ценных бумаг также были отключены в соответствии с интернациональными санкциями. Российские акции были исключены из глобальных индексов акций Bloomberg 9 марта, а его облигации исключаются из индексов с фиксированным доходом в ходе перебалансировки в конце месяца.
Приостановка, в то же время, не скажется на Bloomberg.com.
Еще 4 марта Bloomberg заявил, что приостановит работу своих журналистов в россии после кремлевского «закона о фейках».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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