Bloomberg назвало две страны ЕС, которые против предоставления Украине статуса кандидата — Finance.ua

Bloomberg назвало две страны ЕС, которые против предоставления Украине статуса кандидата

Сегодня 11:32 — Мир

Дания и Нидерланды на сегодняшний день не поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС на июньском саммите лидеров Евросоюза.

Об этом сообщает Bloomberg

Дания в дипломатической ноте, полученной в свое распоряжение Bloomberg, отметила, что Украина, по ее мнению, недостаточно отвечает критериям, связанным со стабильностью институтов демократии, верховенства права, прав человека и уважения и защиты меньшинств.

«Киеву нужно будет „фундаментально усовершенствовать свою законодательную и институционную базу“, чтобы прогрессировать во всех этих областях, говорится в записке», — рассказало издание.

Нидерланды считают, что Украина «в целом на очень ранней стадии» готовности взять на себя обязательства по членству в ЕС и созданию функционирующей рыночной экономики или становлению конкурентоспособности на едином рынке.

Однако, по данным источников Bloomberg, большинство стран ЕС, включая Италию, поддерживают предоставление Украине статуса кандидата. Польша, Литва и Ирландия заявили на встрече послов ЕС в среду, что хотят, чтобы лидеры ЕС приняли четкое решение в пользу кандидатства. А Эстония считает необходимым дать надежду Украине.

Германия, по информации Bloomberg, заявила, что результатом саммита лидеров ЕС в июне может стать условный статус кандидата.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.