Bloomberg назвало две страны ЕС, которые против предоставления Украине статуса кандидата — Finance.ua
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Bloomberg назвало две страны ЕС, которые против предоставления Украине статуса кандидата

Сегодня 11:32Мир
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Дания и Нидерланды на сегодняшний день не поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС на июньском саммите лидеров Евросоюза.
Об этом сообщает Bloomberg.
Дания в дипломатической ноте, полученной в свое распоряжение Bloomberg, отметила, что Украина, по ее мнению, недостаточно отвечает критериям, связанным со стабильностью институтов демократии, верховенства права, прав человека и уважения и защиты меньшинств.
«Киеву нужно будет „фундаментально усовершенствовать свою законодательную и институционную базу“, чтобы прогрессировать во всех этих областях, говорится в записке», — рассказало издание.
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Нидерланды считают, что Украина «в целом на очень ранней стадии» готовности взять на себя обязательства по членству в ЕС и созданию функционирующей рыночной экономики или становлению конкурентоспособности на едином рынке.
Однако, по данным источников Bloomberg, большинство стран ЕС, включая Италию, поддерживают предоставление Украине статуса кандидата. Польша, Литва и Ирландия заявили на встрече послов ЕС в среду, что хотят, чтобы лидеры ЕС приняли четкое решение в пользу кандидатства. А Эстония считает необходимым дать надежду Украине.
Германия, по информации Bloomberg, заявила, что результатом саммита лидеров ЕС в июне может стать условный статус кандидата.
По материалам: РБК-Україна
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