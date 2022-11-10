Bloomberg исключил CEO криптобиржи FTX из списка миллиардеров — Finance.ua

Bloomberg исключил CEO криптобиржи FTX из списка миллиардеров Сегодня 06:12

Bloomberg исключил CEO криптобиржи FTX из списка миллиардеров

За последние сутки основатель биржи FTX Сэм Бенкман-Фрид потерял большую часть своего состояния — было $15.6 млрд, стало $992 млн. Соответственно, издание Bloomberg лишило его членства в своем списке миллиардеров.

Кризис ликвидности криптобиржи FTX стал причиной этого. Сэму Бенкман-Фриду принадлежит 53% акций биржи, ранее оценивавшихся в $6.2 млрд. Кроме этого, бывшему миллиардеру принадлежит компания Alameda Research стоимостью $7.4 млрд. Однако, как предполагают аналитики Bloomberg, после покупки FTX биржей Binance компании будут уничтожены из-за проблем Alameda.

В Bloomberg отметили, что это самое большое падение капитала среди миллиардеров за всю историю индекса.

Стоит подчеркнуть, что пока Binance и FTX лишь подписали соглашение о намерениях, которое ни к чему не обязывает. Соответственно, ситуация может измениться в любой момент.

cryptomisto По материалам:

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