Bloomberg: Илон Маск закроет сделку по покупке Twitter к 28 октября — Finance.ua

Bloomberg: Илон Маск закроет сделку по покупке Twitter к 28 октября Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Илон Маск в ходе видеоконференции с представителями банков, выступающих соинвесторами сделки по поглощению Twitter, пообещал завершить покупку соцсети к 28 октября.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, предоставляющие долговое финансирование в размере $13 млрд банки завершили подготовку окончательного кредитного соглашения. Они находятся в процессе подписания документов — это последний шаг перед фактической передачей денег Маску, уточнили собеседники.

Согласно данным агентства, группа банков во главе с Morgan Stanley должна была получить уведомление о займе 25 октября. Деньги поступят на депозитный счет 27 октября.

В начале апреля Маск стал крупнейшим акционером Twitter после приобретения 9,2% акций за $2,89 млрд.

14 апреля он предложил купить соцсеть более чем за $43 млрд, однако руководство компании отреагировало негативно. Позже правление пересмотрело позицию, одобрив сделку на $44 млрд.

В мае миллиардер указал в заявке для SEC, что биткоин-биржа Binance предоставила ему $500 млн на покупку Twitter.

Forklog По материалам:

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