Bloomberg: Илон Маск закроет сделку по покупке Twitter к 28 октября — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Bloomberg: Илон Маск закроет сделку по покупке Twitter к 28 октября

Фондовый рынок
17
Илон Маск в ходе видеоконференции с представителями банков, выступающих соинвесторами сделки по поглощению Twitter, пообещал завершить покупку соцсети к 28 октября.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По их словам, предоставляющие долговое финансирование в размере $13 млрд банки завершили подготовку окончательного кредитного соглашения. Они находятся в процессе подписания документов — это последний шаг перед фактической передачей денег Маску, уточнили собеседники.
Согласно данным агентства, группа банков во главе с Morgan Stanley должна была получить уведомление о займе 25 октября. Деньги поступят на депозитный счет 27 октября.
В начале апреля Маск стал крупнейшим акционером Twitter после приобретения 9,2% акций за $2,89 млрд.
14 апреля он предложил купить соцсеть более чем за $43 млрд, однако руководство компании отреагировало негативно. Позже правление пересмотрело позицию, одобрив сделку на $44 млрд.
В мае миллиардер указал в заявке для SEC, что биткоин-биржа Binance предоставила ему $500 млн на покупку Twitter.
По материалам:
Forklog
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.