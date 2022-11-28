Блокировка налоговых накладных: Минфин подготовил изменения в работе системы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Блокировка налоговых накладных: Минфин подготовил изменения в работе системы

Личные финансы
19
Блокировка налоговых накладных: Минфин подготовил изменения в работе системы
Блокировка налоговых накладных: Минфин подготовил изменения в работе системы
Министерство финансов совместно с Государственной налоговой службой и бизнесом наработали изменения, направленные на усовершенствование работы системы блокирования налоговых накладных.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
В частности, предусмотрено продление операционного дня, приходящегося на крайний срок регистрации налоговых накладных и/или расчетов корректировки, с 0:00 до 24:00.
А также расширение признака безусловной регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки. Из мониторинга исключат:
  • налоговые накладные, в которых объем поставки не превышает 5 тыс. гривен;
  • расчет корректировки, в которых абсолютное значение суммы корректировки на уменьшение/увеличение суммы компенсации не превышает 5 тыс. гривен.
В то же время предполагается, что объем операций в текущем месяце по таким налоговым накладным или расчетам корректировки не превышает 500 тыс грн.
Также предоставляется возможность повторного представления плательщиком информации и копий документов на рассмотрение комиссии регионального уровня в случае принятия решения о соответствии плательщика налога критериям рискованности плательщика налога.
Читайте также
Вводится справочник кодов налоговой информации, которая является основанием для принятия решения о соответствии плательщика налога критериям рискованности. Коды будут определяться ГНС и размещаться на официальном веб-сайте ГНС.
Критерии рисковости относительно неподачи деклараций по НДС и неподачи финотчетности будут применяться с учетом возможности/невозможности представления такой отчетности в условиях военного положения.
Также смягчаются критерии рисковости совершения сделок:
  • дополнение коэффициента наценки 1,5 в формулу определения остатка товара, внутри которого можно регистрировать расчет корректировки на уменьшение суммы налоговых обязательств;
  • не будет считаться рисковой операция, по которой составлен расчет корректировки по операциям по снабжению электроэнергией, природным газом, тепловой энергией.
«Предложенные изменения не исчерпывающие и не окончательные. Это первый шаг, который позволит стабилизировать ситуацию с регистрацией налоговых накладных», — добавили в ведомстве.
Полный список предлагаемых изменений можно просмотреть по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • Союз украинских предпринимателей (СУП) — крупнейшее объединение независимого украинского бизнеса — заявлял о безосновательной блокировке Налоговой налоговых накладных по налогу на добавленную стоимость: обратился к президенту Владимиру Зеленскому с предложениями;
  • по мнению бизнеса, большинство блокировок нелогичны, выходят за пределы разумных критериев и создают препятствия именно для честного бизнеса, и абсолютно не имеют эффекта для разрушения схем уклонения от налогообложения налогом на добавленную стоимость.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.