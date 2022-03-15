Блокировка Instagram обойдется россии в 200 миллионов долларов — Forbes — Finance.ua
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Блокировка Instagram обойдется россии в 200 миллионов долларов — Forbes

Сегодня 22:00Технологии&Авто
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Блокировка Instagram обойдется россии в 200 миллионов долларов — ForbesБлокировка Instagram обойдется россии в 200 миллионов долларов — Forbes
Блокировка Instagram будет стоить россии не менее 200 миллионов долларов, поскольку доходы российских Instagram-блоггеров за прошлый год составляли 211 миллионов долларов.
Об этом пишет Forbes.
Эта соцсеть самая популярная в россии. По словам ее главы Адама Моззери, ею пользовались 80 млн человек. Для сравнения: российской сетью ВКонтакте пользуются 73 млн, а Facebook — 39,7 млн.
Другие сети — Telegram и Вконтакте, на которые массово пытаются перейти российские блоггеры, не смогут обеспечить им прежний уровень заработка. Инструменты Telegram не подходят для монетизации контента.
Не спасет российских блоггеров и VPN — российские пользователи могут использовать этот инструмент, но недолго, говорит CEO WhyNot? Enot Евгений Таллер. «Постоянно подключать VPN — это неудобства, с которыми большинство пользователей не будут мириться», — говорит Таллер.
Напомним, Instagram в России заблокировали из-за решения руководства соцсети разрешить публикацию призывов к насилию по отношению к военным рф в Украине.
По материалам: Forbes.ua
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