Блокировка Instagram обойдется россии в 200 миллионов долларов — Forbes

Блокировка Instagram обойдется россии в 200 миллионов долларов — Forbes

Блокировка Instagram будет стоить россии не менее 200 миллионов долларов, поскольку доходы российских Instagram-блоггеров за прошлый год составляли 211 миллионов долларов.

Об этом пишет Forbes

Эта соцсеть самая популярная в россии. По словам ее главы Адама Моззери, ею пользовались 80 млн человек. Для сравнения: российской сетью ВКонтакте пользуются 73 млн, а Facebook — 39,7 млн.

Другие сети — Telegram и Вконтакте, на которые массово пытаются перейти российские блоггеры, не смогут обеспечить им прежний уровень заработка. Инструменты Telegram не подходят для монетизации контента.

Не спасет российских блоггеров и VPN — российские пользователи могут использовать этот инструмент, но недолго, говорит CEO WhyNot? Enot Евгений Таллер. «Постоянно подключать VPN — это неудобства, с которыми большинство пользователей не будут мириться», — говорит Таллер.

Напомним, Instagram в России заблокировали из-за решения руководства соцсети разрешить публикацию призывов к насилию по отношению к военным рф в Украине.

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