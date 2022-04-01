Блоггеры рф требуют от Цукерберга $1 млрд, хотя Instagram заблокировал путин — Finance.ua

Блоггеры рф требуют от Цукерберга $1 млрд, хотя Instagram заблокировал путин

Вчера 19:10 — Мир

Из-за блокирования соцсети Instagram властями рф часть ее пользователей потеряла основной источник доходов, однако извинений и компенсации в $1 миллиард они требуют от американской компании Meta, которую российские власти признали экстремистской и запретили.

Об этом сообщает еще не запрещенное российское интернет-издание «Ведомости» со ссылкой на решение Общественной палаты.

Говорят, если Meta не выплатит компенсацию, в россии планируют обратиться в суд — российский или американский.

Также в совете блоггеров россии сообщили, что у 70% опрошенных блоггеров доход связан с запрещенной социальной сетью Instagram, а для половины из них — это основной источник заработка.

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