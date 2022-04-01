Блоггеры рф требуют от Цукерберга $1 млрд, хотя Instagram заблокировал путин — Finance.ua
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Блоггеры рф требуют от Цукерберга $1 млрд, хотя Instagram заблокировал путин

Вчера 19:10Мир
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Из-за блокирования соцсети Instagram властями рф часть ее пользователей потеряла основной источник доходов, однако извинений и компенсации в $1 миллиард они требуют от американской компании Meta, которую российские власти признали экстремистской и запретили.
Об этом сообщает еще не запрещенное российское интернет-издание «Ведомости» со ссылкой на решение Общественной палаты.
Говорят, если Meta не выплатит компенсацию, в россии планируют обратиться в суд — российский или американский.
Также в совете блоггеров россии сообщили, что у 70% опрошенных блоггеров доход связан с запрещенной социальной сетью Instagram, а для половины из них — это основной источник заработка.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: bigkyiv
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