Блинкен пообещал удар по китайским компаниям в случае поставки оружия россии — Finance.ua
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Блинкен пообещал удар по китайским компаниям в случае поставки оружия россии

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Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил обеспокоенность администрации Джо Байдена тем, что Китай рассматривает возможность предоставления смертоносной помощи россии в ее войне против Украины и предупредил, что Пекин столкнется с последствиями такого шага.
Об этом сообщает CNN.
«Мы очень четко предупредили Китай о последствиях предоставления такой поддержки. Мы без колебаний нанесем удары китайским компаниям или частным лицам, которые нарушают наши санкции или иным образом принимают участие в поддержке военных действий россии», — сказал он на пресс-конференции в Казахстане.
Блинкен сказал, что поднял этот вопрос «непосредственно» с высокопоставленным дипломатом Китая Ван И в ходе встречи с ним на полях Мюнхенской конференции по безопасности, а президент США Джо Байден поднял этот вопрос с президентом Китая Си Цзиньпином в Индонезии в ноябре.
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Если бы Китай поддержал военные действия россии, это создало бы серьезную проблему для американо-китайских отношений, а также отношений Китая с другими странами мира, сказал Блинкен, добавив, что он надеется, что Китай серьезно воспримет предупреждение США и воздержится от помощи россии.
«Китай не может делать и то, и другое, когда речь идет о российской агрессии в Украине. Нельзя, с одной стороны, выдвигать мирные предложения, а с другой — фактически раздувать пламя пожара, разожженного россией», — сказал Блинкен.
Напомним, в Госдепе США заявили, что планы Китая принять белорусского диктатора Александра Лукашенко — еще одно подтверждение того, как Пекин пытается усилить свое взаимодействие с рф.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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