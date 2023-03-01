Блинкен пообещал удар по китайским компаниям в случае поставки оружия россии — Finance.ua

Блинкен пообещал удар по китайским компаниям в случае поставки оружия россии Сегодня 09:13

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил обеспокоенность администрации Джо Байдена тем, что Китай рассматривает возможность предоставления смертоносной помощи россии в ее войне против Украины и предупредил, что Пекин столкнется с последствиями такого шага.

Об этом сообщает CNN

«Мы очень четко предупредили Китай о последствиях предоставления такой поддержки. Мы без колебаний нанесем удары китайским компаниям или частным лицам, которые нарушают наши санкции или иным образом принимают участие в поддержке военных действий россии», — сказал он на пресс-конференции в Казахстане.

Блинкен сказал, что поднял этот вопрос «непосредственно» с высокопоставленным дипломатом Китая Ван И в ходе встречи с ним на полях Мюнхенской конференции по безопасности, а президент США Джо Байден поднял этот вопрос с президентом Китая Си Цзиньпином в Индонезии в ноябре.

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Если бы Китай поддержал военные действия россии, это создало бы серьезную проблему для американо-китайских отношений, а также отношений Китая с другими странами мира, сказал Блинкен, добавив, что он надеется, что Китай серьезно воспримет предупреждение США и воздержится от помощи россии.

«Китай не может делать и то, и другое, когда речь идет о российской агрессии в Украине. Нельзя, с одной стороны, выдвигать мирные предложения, а с другой — фактически раздувать пламя пожара, разожженного россией», — сказал Блинкен.

Напомним, в Госдепе США заявили, что планы Китая принять белорусского диктатора Александра Лукашенко — еще одно подтверждение того, как Пекин пытается усилить свое взаимодействие с рф.

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