Благосостояние домохозяйств США рекордно упало во втором квартале — Finance.ua

Благосостояние домохозяйств США рекордно упало во втором квартале Сегодня 04:19 — Мир

Благосостояние домохозяйств США рекордно упало во втором квартале

Согласно данным отчета Федерального резерва благосостояние домохозяйств в США упало на рекордные 6,1 триллиона долларов во втором квартале до самого низкого уровня за год.

Об этом сообщает Reuters.

Чистый капитал домохозяйств упал до 143,8 трлн долларов на конец июня с 149,9 трлн долларов на конец марта. Это второй квартальный спад подряд. К июню коллективное благосостояние американцев упало более чем на 6,2 трлн долларов с рекордных 150 трлн долларов в конце 2021 года.

Нынешнее снижение богатств во втором квартале было примерно на 30 млрд долларов больше, чем предыдущий рекорд, зафиксированный двумя годами ранее, связанный с началом пандемии COVID-19. Этот спад во втором квартале 2020 года все еще остается наибольшим в процентном соотношении (на 5,2% против 4,1% в последнем отчете).

Последнее падение было вызвано падением стоимости фондового рынка на 7,7 трлн долларов, поскольку акции упали в первой половине года из-за беспокойства по поводу резкого роста инфляции и агрессивной реакции ФРС повышением процентных ставок. Падение рынка акций превысило рост стоимости недвижимости на 1,4 триллиона долларов.

Согласно данным ФРС, общий нефинансовый долг вырос на 6,5% в годовом исчислении после роста на 8,3% в первом квартале. Рост задолженности домохозяйств также замедлился до 7,4% годовых темпов с 8,3% за первые три месяца года, в то время как уровень задолженности предприятий, федеральных, государственных и местных органов власти наоборот возрос.

Справка Finance.ua:

в июле потребительская инфляция в США замедлилась до 8,5% по сравнению с июлем прошлого года (в июне показатель достиг рекордных с ноября 1981 года 9,1%);

Федеральный резерв США второй раз подряд повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов до диапазона 2,25%-2,5%, с целью обуздать ускоряющуюся инфляцию в стране.

Економічна Правда По материалам:

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