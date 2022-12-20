Благодаря санкциям и нефти: российский рубль обвалился до минимума за более чем 6 месяцев — Finance.ua

Благодаря санкциям и нефти: российский рубль обвалился до минимума за более чем 6 месяцев Сегодня 03:21 — Валюта

Новую неделю российский рубль начал с серьезного падения. Что влияет на официальную валюту государства-агрессора, рассказали в CNBC

Российский рубль в понедельник, 19 декабря 2022 года, упал до самого низкого уровня по отношению к доллару США за более чем 6 месяцев. Есть несколько факторов, которые давят на официальную валюту россии.

Новый обвал российского рубля

Рубль ослаб на 2,4% на валютном рынке. Курс остановился на уровне 66,22 рубля за американский доллар. Это худший результат денежной единицы рф с 30 мая. Все из-за опасений относительно доходов официальной москвы.

Дело в том, что цены на нефть остаются на достаточно низком уровне, в то время как количество санкций увеличивается. В частности, ЕС на днях согласовал 9 пакет санкционных ограничений против россии. Более того, с декабря начало работать нефтяное эмбарго и ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель.

Кроме того, следует напомнить, что российский бюджет существенно зависит именно от продажи сырьевых товаров. Однако сейчас россия вынуждена не только менять направления экспорта, но и продавать свою нефть по существенно более низким ценам от рыночных показателей.

Телеканал 24 По материалам:

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