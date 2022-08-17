Благодаря росту криптовалюты, крупнейший владелец Ethereum заработал 1 миллиард долларов за месяц — Finance.ua

Благодаря росту криптовалюты, крупнейший владелец Ethereum заработал 1 миллиард долларов за месяц Сегодня 18:32 — Технологии&Авто

Благодаря росту криптовалюты, крупнейший владелец Ethereum заработал 1 миллиард долларов за месяц

Владелец самого большого криптовалютного кошелька в сети Ethereum заработал почти $1 миллиард за последние 30 дней — все благодаря росту стоимости цифровых активов.

Баланс эфириум-кита, известного под псевдонимом Наруто, увеличился на 50%: по состоянию на 15 июля состояние Наруто насчитывало $1,98 миллиарда, а сегодня — около $2,96 миллиарда. Крупнейший владелец криптовалютного кошелька Ethereum является LTH — Long-Term Hodler (долгосрочный инвестор, владеющий цифровым активом минимум 6 месяцев). Именно LTH обычно создают мощную поддержку для рыночного дна BTC.

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Долгосрочные ходлеры обычно инвестируют в криптовалюту во время падения рынка, ожидая прибыли в перспективе. Именно это и произошло в случае с Наруто, когда Эфириум вырос до $2000. На момент написания новости ЭТН торгуется за $1882.

Напомним, вчера стало известно, что 100 крупнейших крипто-китов в сети Ethereum за последние 24 часа (с 14 по 15 августа) приобрели токены Shiba Inu (SHIB) на сумму $24 миллиона. Как сообщили представители WhaleStats в Твиттере, топ-5000 эфириум-китов обладают криптовалютой SHIB общей стоимостью в $178 686 986.

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noworries По материалам:

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