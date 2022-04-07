Благодаря продаже военных облигаций удалось привлечь более 29 млрд грн и почти $12 млн — НБУ

Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Министерство финансов за 40 дней с начала полномасштабного нападения россии на Украину привлекло в государственный бюджет более 29 млрд грн и около 12 млн дол. США благодаря восьми аукционам по продаже военных облигаций.

Об этом свидетельствуют данные депозитария Национального банка.

Крупнейший портфель военных ОВГЗ сконцентрирован среди банков — первичных дилеров. В то же время и в дальнейшем постоянными темпами увеличивается объем торгов на вторичном рынке — на прошлой неделе он вырос до 7 млрд грн.

По состоянию на 4 апреля 2022 года более 4 тыс. граждан и представителей бизнеса Украины стали собственниками военных ОВГЗ на сумму свыше 4,8 млрд грн и почти 2,6 млн дол. США.

Национальный банк и в дальнейшем призывает приобщаться к поддержке государственного бюджета Украины, сохраняя и приумножая собственные средства.

Более подробная статистика по военным ОВГЗ размещена по ссылке

Справка Finance.ua:

Национальный банк 22 марта 2022 года начал публикацию статистики депозитария НБУ по военным облигациям на еженедельной основе.

Сколько можно заработать на облигациях — ответил эксперт Михаил Пацан. Есть два вида этих облигаций — на 2 месяца и на год. Выпуск на 2 месяца дает доходность примерно 10% годовых, при этом доходность годовых облигаций составляет 11%. «Это немаловажный момент: 10% доходность не за 2 месяца, а годовых. Поэтому через 2 месяца — разделите на 6 и получите приблизительную доходность».

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