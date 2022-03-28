Благодаря дивидендам налоговая перевыполнит план на март — Finance.ua

Благодаря дивидендам налоговая перевыполнит план на март

Сегодня 21:22 — Казна и Политика

В Налоговой службе будет перевыполнение предварительного плана сборов за март, который создавался еще до войны.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко.

«Это обусловлено тем, что мы смогли принять решение, чтобы банки, в первую очередь отечественные, заплатили дивиденды. В частности, ПриватБанк заплатил 28 млрд грн вперед. Хотя должен был это сделать в мае-июне», — сообщил он.

Министр добавил, что также в этот список входят крупные корпорации, в первую очередь частные, которые имели возможность сделать авансовые платежи в бюджет. Поэтому налоговая уже собрала более 70 млрд грн, резюмировал министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.