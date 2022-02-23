Бизнесу могут уменьшить налоговую нагрузку: Президент инициирует программу экономического патриотизма — Finance.ua

Бизнесу могут уменьшить налоговую нагрузку: Президент инициирует программу экономического патриотизма

Сегодня 11:01 — Казна и Политика

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске в стране программы экономического патриотизма. Она включает в себя снижение налоговой нагрузки на бизнес и уменьшение проверок.

Об этом отметил Президент в видеообращении.

«Патриот — это тот, кто борется с врагом за свою землю. И тот, кто вкладывается в нее деньгами и создает на ней рабочие места», — сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что в Украине запускается программа экономического патриотизма. Она призвана стать дополнительным стимулом для локализации украинского производства и поддержкой отдельных отраслей.

«Уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок. Это стимулы для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему. Снижение НДС (налога на добавленную стоимость. — Ред.) на бензин и дизель. Это позволит снизить цены на заправки. Наша цель — обретение экономической независимости. Особенно в энергетике», — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что у него пройдет встреча с ТОП-50 украинского крупного бизнеса. Глава государства отметил, что все они должны остаться в Украине.

«Все они должны остаться в Украине. Их предприятия находятся на украинской земле. Которую защищают наши военные. Следовательно, и бизнес должен защищать нашу экономику, финансы, создавать рабочие места. Поднимать и укреплять Украину. Вместе. Каждый на своем фронте», — сказал Зеленский.

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