Бизнес жалуется на дефицит вагонов и цистерн — Finance.ua

Бизнес жалуется на дефицит вагонов и цистерн Сегодня 17:45

Представители сразу двух экспортных отраслей обеспокоены недостаточным количеством вагонов в рабочем парке АО «Укрзализныця». Об этом заявил заместитель директора департамента коммерческой работы общества Валерий Ткачев.

Представители цементной отрасли пожаловались на уменьшение количества цементовозов в рабочем парке УЗ и предложили дополнительно отремонтировать цементовозы для обеспечения потребностей отрасли.

Кроме того, представителям масложировой отрасли не хватает цистерн для перевозки растительного масла. Это связано, прежде всего, с изменением направления экспорта продукта и образованием очередей на границе. Так, на стыке Изов—Грубешув ожидают передачи почти 500 вагонов с маслом.

Напомним, ранее бизнес также призвал УЗ не повышать тариф на грузовые перевозки, который инициирует компания, ведь предприятия работают фактически в убыток, и могут не справиться с очередным ростом цен.

В свою очередь, президент ОП «Укрметаллургпром» Александр Каленков заявил, что Укрзализныця не работает над наращиванием объема перевозок и развитием сервиса, из-за чего эти объемы постоянно падают. В таких условиях постоянное повышение компанией тарифов на перевозку не имеет никакого эффекта, ведь деньги просто исчезают, не давая результатов.

УНІАН По материалам:

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