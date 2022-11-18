Бизнес верит, что активная фаза войны закончится до конца 2023 года — опрос — Finance.ua
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Бизнес верит, что активная фаза войны закончится до конца 2023 года — опрос

Фондовый рынок
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Бизнес верит, что активная фаза войны закончится до конца 2023 года — опрос
Бизнес верит, что активная фаза войны закончится до конца 2023 года — опрос
Большинство представителей украинского бизнеса считают, что активная война россии против Украины будет продолжаться до конца 2023 года.
Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Gradus Research в период с 1 по 9 ноября.
Число тех, кто так считает, выросло на 28% по сравнению с опросом, который проводился в июле.
На вопрос, как долго будут продолжаться активные боевые действия в Украине, 50% опрошенных сказали, что до конца 2023 года. По сравнению с опросом, который проводился летом этого года, количество тех, кто так считает, увеличилось на 28%.
15% считают, что активная фаза войны может закончиться к зиме 2022-2023 годов.
То, что боевые действия растянутся на годы, считают 14% опрошенных, еще 17% сказали, что им затруднились ответить.
Инфографика: Gradus Research
Инфографика: Gradus Research
Кроме того, большинство опрошенных представителей бизнеса (61%) полагают, что война станет фактором быстрого роста и развития Украины.
Инфографика: Gradus Research
Инфографика: Gradus Research
Исследование проводилось специально для Киевского Международного Экономического Форума в период с 1 по 9 ноября 2022 года. Целевая группа исследования: мужчины и женщины, являющиеся представителями украинской бизнес-аудитории (собственниками/руководителями малого, среднего и крупного украинского бизнеса). Количество результативных интервью — 203.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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