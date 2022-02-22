Бизнес в Украине продолжает работать в обычном режиме (опрос ЕБА) — Finance.ua

Бизнес в Украине продолжает работать в обычном режиме (опрос ЕБА)
Украинский бизнес и общество демонстрируют изрядную выдержку на фоне агрессии со стороны России.
Об этом свидетельствуют данные опроса Европейской бизнес ассоциации, которая отслеживает изменение ожиданий и планов бизнеса.
Так, по результатам экспресс опроса, проведенного вечером 21 февраля (накануне решения России), около 90% руководителей компаний сообщили, что продолжают работу в обычном режиме. Из них около 70% компаний уже имеют планы Б по действиям в чрезвычайных ситуациях. При этом 15% сообщают о готовности к релокации, однако остаются в Украине и продолжают следить за ходом событий.
Треть лидеров ввела возможность удаленной работы для работников, учитывая новые угрозы. Однако, стоит отметить, что более половины членских компаний еще с началом пандемии ввели такую опцию для своих сотрудников, так что это не является принципиально новым решением.
И только 3% руководителей бизнесов сообщили о выезде за границу, остальные 11% — об отъезде их семей, впрочем, некоторые сделали это по требованию главных офисов компаний.