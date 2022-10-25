Бизнес требует усовершенствовать законодательство о бронировании работников — Finance.ua

Бизнес требует усовершенствовать законодательство о бронировании работников Сегодня 18:57 — Фондовый рынок

Бизнес просит отвязать процедуру бронирования персонала от мобилизационных задач и продлить действующее бронирование еще на два месяца.

Об этом говорится в заявлении Европейской бизнес ассоциации.

Как отмечают в ЕБА, еще 20 сентября Верховная Рада приняла за основу с сокращением срока подготовки правительственный проект закона № 7687, которым предлагается внести две ключевые позиции, необходимые для организации прозрачной и понятной процедуры бронирования военнообязанных:

разрешить проводить бронирование без выполнения мобилизационных задач для предприятий, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения;

предоставить полномочия правительству разработать новый порядок бронирования, который должен включать критерии отнесения предприятий к критическим.

«Эти две взаимосвязанные нормы чрезвычайно важны для нормального функционирования экономики в период военного положения, поскольку едва ли не главными условиями работы бизнеса являются предсказуемость и возможность планирования деятельности. В то же время потенциальная потеря ключевого персонала едва ли не один из самых больших вызовов — как для бизнеса, да и для экономики», — подчеркивают в ассоциации.

«В последнее время мы довольно часто начинаем слышать информацию от бизнеса о крайне большом проценте мобилизации — в 10% работников, 17%, а порой и более. И зачастую это очень важные для продолжения работы работники, как то руководители производств и т.д.»

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Очевидно, что в таких условиях крайне тяжело работать бизнесу, вдобавок к другим рискам. Безусловно, мы понимаем, что мобилизация — это часть работы, которая должна выполняться в воюющей стране, но ко всем вопросам следует подходить осознанно, взвешенно и стратегически, понимая все риски. Ибо как в государстве есть критические люди, без которых работа по определенным направлениям почти невозможна, так и в бизнесе", — заявила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

В рамках действующей системы бронирования обязательным условием является выполнение мобилизационных задач.

"В то же время, как отмечают представители бизнеса, получить такие задачи практически невозможно, поскольку на уровне местных властей их или вообще не наработали, или наработали в очень небольшом количестве. Поэтому дальнейшая стабильная работа экономики оказалась в заложниках невозможности выполнения норм закона.

По состоянию на сегодняшний день осталось примерно 4 недели до завершения действующих бронирований и дальнейшие задержки в принятии законопроекта могут серьезно ударить по экономике, ставят под угрозу надлежащее обеспечение и проведение осенней посевной кампании", — отмечают в ЕБА.

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Там добавляют, что принятие законопроекта № 7687 — только первый шаг к решению проблемы, «поскольку только после этого у Кабмина появится возможность разработать и принять необходимые подзаконные акты, которые при действующей процедуре займут еще минимум месяц».

ЕБА призвала народных депутатов не откладывать этот вопрос «и сделать этот первый, но столь важный шаг для решения проблемы с бронированием критического персонала».

Бизнес призвал принять законопроект № 7687 и «уже сейчас» продлить еще на 2 месяца действующие бронирования без необходимости повторного согласования с Минобороны.

Економічна Правда По материалам:

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