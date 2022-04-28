Бизнес просит госкомпенсацию расходов на зарплату мобилизованным сотрудникам — Finance.ua
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Бизнес просит госкомпенсацию расходов на зарплату мобилизованным сотрудникам

Сегодня 20:35Казна и Политика
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Бизнес просит госкомпенсацию расходов на зарплату мобилизованным сотрудникамБизнес просит госкомпенсацию расходов на зарплату мобилизованным сотрудникам
Европейская бизнес ассоциация обратилась к правительству и парламенту с просьбой помочь бизнесу выплачивать зарплату мобилизованным сотрудникам за счет госресурсов и международной помощи.
Об этом идет речь на сайте организации.
«Для многих компаний достаточно сложно удержать бизнес на плаву из-за нехватки оборотных средств и обеспечить сохранение заработной платы мобилизованным работникам. В частности, есть предприятия, где в ВСУ было мобилизовано более трети работников, что является существенным показателем», — отметили в ассоциации.
Представители бизнеса также заверили, что пытаются своевременно выплатить заработную плату работникам, даже если предприятие было разрушено или остановлено. Однако многие бизнесы испытывают трудности с доступом к сырью и логистикой, что существенно усложняет сохранение или восстановление темпов работы.
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Напомним, Кабмин поддержал законопроект о дерегуляции бизнеса в Украине на время войны.
Зоконопроект предлагает закрепить право на ведение хозяйственной деятельности без оформления разрешения на время военного положения. В то же время субъекты хозяйствования должны будут подать декларацию в соответствующие органы власти. Сделать это будет возможно, независимо от местонахождение и места осуществления деятельности.
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По материалам: Фінансовий клуб
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