Бизнес просит госкомпенсацию расходов на зарплату мобилизованным сотрудникам — Finance.ua

Бизнес просит госкомпенсацию расходов на зарплату мобилизованным сотрудникам

Сегодня 20:35 — Казна и Политика

Бизнес просит госкомпенсацию расходов на зарплату мобилизованным сотрудникам

Европейская бизнес ассоциация обратилась к правительству и парламенту с просьбой помочь бизнесу выплачивать зарплату мобилизованным сотрудникам за счет госресурсов и международной помощи.

Об этом идет речь на сайте организации.

«Для многих компаний достаточно сложно удержать бизнес на плаву из-за нехватки оборотных средств и обеспечить сохранение заработной платы мобилизованным работникам. В частности, есть предприятия, где в ВСУ было мобилизовано более трети работников, что является существенным показателем», — отметили в ассоциации.

Представители бизнеса также заверили, что пытаются своевременно выплатить заработную плату работникам, даже если предприятие было разрушено или остановлено. Однако многие бизнесы испытывают трудности с доступом к сырью и логистикой, что существенно усложняет сохранение или восстановление темпов работы.

Напомним, Кабмин поддержал законопроект о дерегуляции бизнеса в Украине на время войны.

Зоконопроект предлагает закрепить право на ведение хозяйственной деятельности без оформления разрешения на время военного положения. В то же время субъекты хозяйствования должны будут подать декларацию в соответствующие органы власти. Сделать это будет возможно, независимо от местонахождение и места осуществления деятельности.

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