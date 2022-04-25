Бизнес призывает правительство разморозить командировки за границу для мужчин — Finance.ua

Бизнес призывает правительство разморозить командировки за границу для мужчин

Сегодня 19:33 — Личные финансы

Представители бизнеса просят правительство обеспечить возможность выезда за границу для работников, забронированных предприятиями в период военного положения.

Об этом говорится в обращении Европейской бизнес ассоциации к Кабинету Министров.

Кроме того, ЕБА призывает инициировать разработку эффективного и прозрачного порядка предоставления краткосрочной отсрочки военнообязанных граждан Украины от призыва на военную службу для выезда за границу для бизнес-целей.

"В условиях военного положения и повреждения немалого количества инфраструктурных объектов приобретает важность проведение экспортных и импортных операций... и развитие новых бизнес-проектов.

Однако осуществление таких операций — переговорные процессы, организация логистических цепочек, заключение внешнеэкономических контрактов и т.д. — порой требуют возможности для ключевого персонала компаний выезжать за границу в краткосрочные командировки", — заявили представители.

В ЕБА отмечают, что не все встречи можно проводить в формате онлайн и не все соглашения могут быть подписаны электронными подписями.

«В частности, налаживание новых логистических цепочек, поиски новых рынков сбыта и поставок обычно требуют личного привлечения руководства и профильного персонала компаний. Кроме того, чтобы запускать новые производственные линии непосредственно в стране важна возможность для инженерно-технического персонала участвовать в соответствующем обучении и обмене опытом», — говорится в обращении.

Непринятие мер грозит приостановкой запуска новых бизнес-проектов, что, в конечном итоге, отразится на производстве промышленной и сельскохозяйственной продукции и, соответственно, снизит поступление валюты в страну, отметили в ЕБА.

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