Бизнес назвал основные препятствия для своего восстановления в условиях войны — Finance.ua

Бизнес назвал основные препятствия для своего восстановления в условиях войны Сегодня 21:03 — Личные финансы

Бизнес назвал основные препятствия для своего восстановления в условиях войны

По состоянию на январь 2023 года основной проблемой восстановления бизнеса остается непрогнозируемость развития ситуации в Украине, финансовые проблемы (отсутствие достаточного капитала) и недостаточное количество платежеспособных клиентов в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты исследования «Состояние и потребности бизнеса в условиях войны».

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«Исследование проходило по всем правилам выборки по всей Украине. Опрошенные предприниматели представляют все украинские регионы и разные индустрии. В целом проанализированы ответы 535 респондентов», — отметил председатель совета Коалиции бизнес-сообществ за модернизацию Украины, глава Advanter Group, соучредитель Центра экономического восстановления Андрей Длигач.

Основные проблемы развития

Среди основных проблем развития 50,5% опрошенных бизнесменов назвали отсутствие достаточного количества платежеспособных клиентов (в ноябре 2022 г. на это указывали 39,5%).

От непрогнозируемости развития ситуации в Украине и на внутреннем рынке страдают 48,4% опрошенных (в ноябре было 44,2%), на отсутствие достаточного капитала указывают 40,4% (против ноябрьских 42,1%).

Взаимоотношения с властью

Ключевой проблемой во взаимоотношениях с властями бизнес назвал блокирование налоговых накладных (42,2%), задержку с логистикой на границе, очереди на таможенных пунктах (21,1%) и отказ в доступе к государственной грантовой программе помощи бизнесу, программе «Доступные кредиты 5 −7-9%» (13,9%).

Повлияла на работу бизнеса в январе и ситуация с отключением электричества. 7,8% заявили, что фактически остановили свою деятельность из-за проблемы с энергоснабжением, 12,8% — потеряли до 80% оборота, 16,7% — до 50% оборота, 28,3% — до 20-30% оборота, 19 ,2% — до 10% оборота. В то же время, только 15,1% бизнесменов сообщили, что ситуация с электроэнергией практически не сказалась на их работе.

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Укрінформ По материалам:

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