Бизнес-активность Одесской области постепенно оживает — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бизнес-активность Одесской области постепенно оживает

7
Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал об основных тенденциях экономического развития региона с начала года, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Кипера.
Бизнес-активность региона постепенно оживает, констатировал Кипер.
Так, с начала 2023 года абсолютный прирост зарегистрированных юридических лиц составил 1044, ФЛП — 3444.
Больше всего субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляют деятельность в сфере:
  • оптовой и розничной торговли (42,8%)
  • информации и телекоммуникаций (10,3%)
  • сделок с недвижимым имуществом (5,9%)
  • сельского хозяйства (5,6%)
  • профессиональной, научной и технической деятельности (5,1%)
  • транспорта (5,0%)
  • промышленности (4,5%)
  • гостинично-ресторанного хозяйства (3,7%)
  • административного, вспомогательного обслуживания (2,7%)
  • строительства (2,7%)
Жители Одесщины активно пользуются государственной программой «Доступные кредиты 5−7-9%», продолжил Кипер.
«С начала действия программы заключено 4,6 тысячи кредитных договоров на сумму 17 млрд грн. Доля в общем портфеле выросла с 5,7% до 7,1% - с 6 до 4 места среди регионов страны», — добавил он.
Одесские аграрии активно привлекают кредиты на развитие бизнеса, сообщает глава ОВА.
«С начала 2023 года (одесские аграрии. — Ред.) получили 3,9 млрд грн кредитных средств на поддержку и развитие бизнеса — 5 место среди других регионов страны.
В общей сложности средства получили 996 агропредприятий Одесщины. Из них 806 стали участниками государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9″, которые получили 3,36 млрд грн (3 место по стране)», — рассказал он.
Также Кипер напомнил, что в августе 2023 года Одесская ОВА возобновила программу поддержки малых и средних предприятий. В первую очередь восстановлен механизм компенсации доли процентов по кредитам на развитие, модернизацию или разработку новых видов товаров и услуг, проинформировал он.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.