Бизнес-активность Одесской области постепенно оживает — Finance.ua

Бизнес-активность Одесской области постепенно оживает Сегодня 09:13

Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал об основных тенденциях экономического развития региона с начала года, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Кипера.

Бизнес-активность региона постепенно оживает, констатировал Кипер.

Так, с начала 2023 года абсолютный прирост зарегистрированных юридических лиц составил 1044, ФЛП — 3444.

Больше всего субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляют деятельность в сфере:

оптовой и розничной торговли (42,8%)

информации и телекоммуникаций (10,3%)

сделок с недвижимым имуществом (5,9%)

сельского хозяйства (5,6%)

профессиональной, научной и технической деятельности (5,1%)

транспорта (5,0%)

промышленности (4,5%)

гостинично-ресторанного хозяйства (3,7%)

административного, вспомогательного обслуживания (2,7%)

строительства (2,7%)

Жители Одесщины активно пользуются государственной программой «Доступные кредиты 5−7-9%», продолжил Кипер.

«С начала действия программы заключено 4,6 тысячи кредитных договоров на сумму 17 млрд грн. Доля в общем портфеле выросла с 5,7% до 7,1% - с 6 до 4 места среди регионов страны», — добавил он.

Одесские аграрии активно привлекают кредиты на развитие бизнеса, сообщает глава ОВА.

«С начала 2023 года (одесские аграрии. — Ред.) получили 3,9 млрд грн кредитных средств на поддержку и развитие бизнеса — 5 место среди других регионов страны.

В общей сложности средства получили 996 агропредприятий Одесщины. Из них 806 стали участниками государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9″, которые получили 3,36 млрд грн (3 место по стране)», — рассказал он.

Также Кипер напомнил, что в августе 2023 года Одесская ОВА возобновила программу поддержки малых и средних предприятий. В первую очередь восстановлен механизм компенсации доли процентов по кредитам на развитие, модернизацию или разработку новых видов товаров и услуг, проинформировал он.

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УНН По материалам:

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