Бизнес-активность Одесской области постепенно оживает — Finance.ua

Бизнес-активность Одесской области постепенно оживает
Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал об основных тенденциях экономического развития региона с начала года, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Кипера.
Бизнес-активность региона постепенно оживает, констатировал Кипер.
Так, с начала 2023 года абсолютный прирост зарегистрированных юридических лиц составил 1044, ФЛП — 3444.
Больше всего субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляют деятельность в сфере:
- оптовой и розничной торговли (42,8%)
- информации и телекоммуникаций (10,3%)
- сделок с недвижимым имуществом (5,9%)
- сельского хозяйства (5,6%)
- профессиональной, научной и технической деятельности (5,1%)
- транспорта (5,0%)
- промышленности (4,5%)
- гостинично-ресторанного хозяйства (3,7%)
- административного, вспомогательного обслуживания (2,7%)
- строительства (2,7%)
Жители Одесщины активно пользуются государственной программой «Доступные кредиты 5−7-9%», продолжил Кипер.
«С начала действия программы заключено 4,6 тысячи кредитных договоров на сумму 17 млрд грн. Доля в общем портфеле выросла с 5,7% до 7,1% - с 6 до 4 места среди регионов страны», — добавил он.
Одесские аграрии активно привлекают кредиты на развитие бизнеса, сообщает глава ОВА.
«С начала 2023 года (одесские аграрии. — Ред.) получили 3,9 млрд грн кредитных средств на поддержку и развитие бизнеса — 5 место среди других регионов страны.
В общей сложности средства получили 996 агропредприятий Одесщины. Из них 806 стали участниками государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9″, которые получили 3,36 млрд грн (3 место по стране)», — рассказал он.
Также Кипер напомнил, что в августе 2023 года Одесская ОВА возобновила программу поддержки малых и средних предприятий. В первую очередь восстановлен механизм компенсации доли процентов по кредитам на развитие, модернизацию или разработку новых видов товаров и услуг, проинформировал он.
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