Биткоин вырос на 5% за сутки, достигнув $30 000 впервые с конца апреля — Finance.ua

Биткоин вырос на 5% за сутки, достигнув $30 000 впервые с конца апреля Сегодня 12:05 — Криптовалюта

BTC с $30,054.00 вырос на 5% в сутки и на 21% за прошедшую неделю. На момент написания новости ВТС торгуется за $30,200. Флагманская криптовалюта продолжила рост, достигнув $30 000 — это произошло впервые с конца апреля. Согласно данным CoinGecko,с $30,054.00вырос на 5% в сутки и на 21% за прошедшую неделю. На момент написания новости ВТС торгуется за $30,200.

Основной причиной резкого роста главного цифрового актива криптовалютные аналитики назвали заявку BlackRock на создание биржевого фонда ETF-биткоин (exchange-traded fund). ETF-биткоин будет отслеживать базовую рыночную цену криптовалюты.

Инвесторы с оптимизмом смотрят на перспективы участия BlackRock и других крупных институциональных компаний в области цифровых активов. Сторонники криптовалют уверены, что это даст инвесторам доступ к биткоинам без необходимости владеть базовым активом.

После объявления BlackRock многие другие фирмы по управлению активами подали свои собственные заявки на ETF, включая WisdomTree. В настоящее время инвесторы внимательно следят за макроэкономическими показателями, чтобы попытаться предусмотреть вектор движения на рынке криптовалют.

«Количество объявлений о споте ETF- биткоин от крупных организаций, бесспорно, вернуло бычий оптимизм на криптовалютные рынки», — прокомментировал ситуацию глава отдела международных рынков CoinDCX Виджай Айяр.

Эксперты выражают осторожный оптимизм по поводу роста курса ВТС, несмотря на негативные для криптосектора новости. Рынок все еще не оправился от скандала с крахом биржи FTX и последовавшего за этим усиления регулирования. В настоящее время продолжается Binance /"> «война» Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) с крупнейшими криптовалютными биржами — Binance и Coinbase.

noworries По материалам:

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