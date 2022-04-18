Биткоин подешевел до минимума за месяц — Finance.ua
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Биткоин подешевел до минимума за месяц

Сегодня 18:10Финтех и Карты
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Курс биткоина опустился до минимального уровня за месяц — первая криптовалюта подешевела до $38,5 тыс. Но дальнейшее падение ниже $30 тыс. эксперты называют настоящей катастрофой для рынков.
В понедельник, 18 апреля, стоимость Bitcoin обрушилась на 4,2%. Чуть позже, согласно данным крупнейшей европейской криптовалютной биржи WhiteBIT, курс скорректировался до $39 тыс.
Кроме того, вторая криптовалюта Ethereum подешевела на 4,7%, до $2902. В целом, согласно данным CoinMarketCap, за последние 24 часа капитализация мирового рынка криптовалют сократилась примерно на 4% и составляет $1,9 трлн.

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По материалам: Обозреватель
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