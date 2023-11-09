Bitcoin вырос до более чем $36 тысяч — Finance.ua

Bitcoin вырос до более чем $36 тысяч Сегодня 11:25 — Криптовалюта

Bitcoin вырос до более чем $36 тысяч

Bitcoin вырос до более чем 36 тыс. долл., что является самым высоким показателем за последние 1,5 года, поскольку ожидания одобрения биржевых фондов для инвестирования в крупнейший криптотокен ETF усилились.

Отмечается, что 9 ноября Bitcoin вырос на 3,6% до 36 856 долл. — самого высокого уровня с мая 2022 года. Меньшие токены Ether подорожали на 2,2%, а Solana — на 3,2%.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США имеет короткий промежуток времени, по меньшей мере восемь дней, для того, чтобы одобрить открытие спотовых криптовалютных ETF — биржевых фондов, цена которых будет привязана к Bitcoin.

«Даже если одобрение не последует в этом месяце, мы все равно считаем, что существует 90% вероятность одобрения до 10 января», — пишут аналитики Bloomberg Intelligence Джеймс Сейффарт и Эрик Балчунас.

Добавляется, что оптимизм по поводу возможного одобрения регулятором после более чем десятилетнего обсуждения укрепил курс токена более чем на 120% в этом году.

Фінансовий клуб По материалам:

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