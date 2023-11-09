Bitcoin вырос до более чем $36 тысяч — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Bitcoin вырос до более чем $36 тысяч

Криптовалюта
16
Bitcoin вырос до более чем $36 тысяч
Bitcoin вырос до более чем $36 тысяч
Bitcoin вырос до более чем 36 тыс. долл., что является самым высоким показателем за последние 1,5 года, поскольку ожидания одобрения биржевых фондов для инвестирования в крупнейший криптотокен ETF усилились.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что 9 ноября Bitcoin вырос на 3,6% до 36 856 долл. — самого высокого уровня с мая 2022 года. Меньшие токены Ether подорожали на 2,2%, а Solana — на 3,2%.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США имеет короткий промежуток времени, по меньшей мере восемь дней, для того, чтобы одобрить открытие спотовых криптовалютных ETF — биржевых фондов, цена которых будет привязана к Bitcoin.
«Даже если одобрение не последует в этом месяце, мы все равно считаем, что существует 90% вероятность одобрения до 10 января», — пишут аналитики Bloomberg Intelligence Джеймс Сейффарт и Эрик Балчунас.
Добавляется, что оптимизм по поводу возможного одобрения регулятором после более чем десятилетнего обсуждения укрепил курс токена более чем на 120% в этом году.

Разработка собственной криптовалюты: это стоит знать 🧐

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.