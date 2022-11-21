Bitcoin упал до двухлетнего минимума — Finance.ua

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Bitcoin упал до двухлетнего минимума

Финтех и Карты
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Bitcoin упал до двухлетнего минимума
Bitcoin упал до двухлетнего минимума
Согласно данным аналитической компании Santiment, стоимость флагманской криптовалюты опустилась до минимального значения за последние два года — $15 800. К моменту написания новости цифровому активу удалось восстановиться до $16,160.
Bitcoin упал до двухлетнего минимума
По словам экспертов, за последние полгода доверие пользователей к централизованным криптовалютным биржам снизилось до критических отметок, особенно это стало заметно после краха FTX. За прошедшие сутки общая рыночная капитализация опустилась на 4.1%, сейчас эта цифра составляет $831 миллиард.
Bitcoin упал до двухлетнего минимума
Эфириум потерял 7.9%, торгуясь сейчас за $1,135. Среди цифровых активов, входящих в топ-10, больше всего подешевел мем-токен Dogecoin. Котировки DOGE снизились на 9,6% до $1.
По материалам:
noworries
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