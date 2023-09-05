Bitcoin спрогнозировали падение до $22 000 — Finance.ua

Bitcoin спрогнозировали падение до $22 000 Сегодня 22:02 — Криптовалюта

Bitcoin спрогнозировали падение до $22 000

По данным аналитиков из Cointelegraph, в ближайшие недели стоимость флагманской криптовалюты может существенно упасть. Дело в том, что деривативы на BTC начали проявлять медвежьи тенденции.

График цен Bitcoin не оставляет сомнений в том, что настроения инвесторов не стали более положительными после победы Grayscale против SEC, подчеркнули эксперты. Стоимость ВТС может снизиться до $22 000 уже в ближайшие недели, убеждены представители Cointelegraph.

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«Пока участники рынка находятся в подвешенном состоянии и не понимают, чего ожидать. К 18 августа этого года рост курса BTC на 19%, произошедший после подачи заявки на ETF от BlackRock, полностью остановился. Затем цена BTC вообще вернулась к $26 000», — подчеркнули аналитики.

Многие эксперты также связывают проблемы рынка с действиями регуляторов США относительно бирж Binance и Coinbase. Многочисленные источники утверждают, что Министерство юстиции США (DOJ) инициирует уголовное расследование по Binance. Претензии состоят в содействии отмыванию денег и потенциальных нарушениях санкций в отношении российских компаний.

Прогнозы ИИ. По мнению искусственного интеллекта PricePredictions, в конце месяца ВТС будет торговаться за $26 228. Прогноз представляет собой незначительный рост стоимости токена по сравнению с текущей ценой — $25 682. С точки зрения технического анализа, особую обеспокоенность вызывает борьба Bitcoin за выход за пределы недельной поддержки — тенденция, которую обнаружили аналитики TrendSpider, указывает на предстоящий спад на рынке.

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noworries По материалам:

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