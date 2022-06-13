Bitcoin рухнул до $25 000: ситуация на крипторынке паническая — Finance.ua
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Bitcoin рухнул до $25 000: ситуация на крипторынке паническая

Сегодня 10:37Финтех и Карты
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Bitcoin рухнул до $25 000: ситуация на крипторынке паническаяBitcoin рухнул до $25 000: ситуация на крипторынке паническая
Главная криптовалюта мира продолжает стремительно дешеветь. Сегодня утром Bitcoin сходил к отметке 25 000 долларов (впервые с декабря 2020 года), а на момент написания новости курс составлял около 25 400 долларов.
Рыночная капитализация Bitcoin составляет 490 млрд долларов. За последние сутки падение составило 6%, а за неделю криптовалюта обрушилась на 17,5%. Что будет дальше, пока что сказать сложно.
Эксперты заявляли, что монета нащупала локальное дно в районе 28-30 тыс. долларов, однако теперь очевидно, что они ошибались.

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Что касается «эфира», то он подешевел до 1352 долларов. За последнюю неделю монеты потеряла 27,6% своей стоимости, а за сутки курс снизился на 6%. Капитализация эфира составляет 164 млрд долларов.
Большинство остальных альткойнов также дешевеют, в целом ситуация на рынке пока что паническая. Происходит сброс накоплений, из-за чего цена монет продолжает падать.

Справка Finance.ua:

  • Мохниш Пабраи, которого многие называют учеником Уоррена Баффета, заявил, что инвестиции в криптовалюту в конце концов упадут до «большого нуля»;
  • в то же время, генеральный директор глобального инвестиционного агентства VanEck, Ян ван Эк, выразил оптимизм по поводу того, что цена Bitcoin вырастет на 700% по сравнению с нынешними показателями криптовалюты № 1.

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По материалам: iXBT.com
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