Bitcoin потерял еще 10% стоимости: продолжается распродажа крипто-активов — Finance.ua

Bitcoin потерял еще 10% стоимости: продолжается распродажа крипто-активов

Сегодня 12:20 — Финтех и Карты

Bitcoin потерял еще 10% стоимости: продолжается распродажа крипто-активов

Во вторник Bitcoin упал еще на 10% на фоне распродажи криптоактивов, поскольку инвесторы ожидают повышения ставки ФРС.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что к утру вторника Bitcoin упал до 22 690 долларов.

«Криптовалюты стали символом бегства от спекулятивных активов, поскольку денежно-кредитная политика во всем мире усиливается для борьбы с инфляцией», — пишет агентство.

Читайте также За 3 дня криптовалютный сектор упал почти до годового минимума

Замораживание операций криптовалютным кредитором Celsius в понедельник также усилило падение криптовалюты.

По данным Coindesk, по состоянию на 11:38, Bitcoin торговался по 22 756 дол.

Напомним, Bitcoin продолжил падение в понедельник после того, как крупнейший американский криптокредитор Celsius Network приостановил вывод средств, обмен, а также переводы между счетами.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.