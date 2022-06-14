Bitcoin потерял еще 10% стоимости: продолжается распродажа крипто-активов — Finance.ua
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Bitcoin потерял еще 10% стоимости: продолжается распродажа крипто-активов

Сегодня 12:20Финтех и Карты
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Bitcoin потерял еще 10% стоимости: продолжается распродажа крипто-активовBitcoin потерял еще 10% стоимости: продолжается распродажа крипто-активов
Во вторник Bitcoin упал еще на 10% на фоне распродажи криптоактивов, поскольку инвесторы ожидают повышения ставки ФРС.
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что к утру вторника Bitcoin упал до 22 690 долларов.
«Криптовалюты стали символом бегства от спекулятивных активов, поскольку денежно-кредитная политика во всем мире усиливается для борьбы с инфляцией», — пишет агентство.
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Замораживание операций криптовалютным кредитором Celsius в понедельник также усилило падение криптовалюты.
По данным Coindesk, по состоянию на 11:38, Bitcoin торговался по 22 756 дол.
Напомним, Bitcoin продолжил падение в понедельник после того, как крупнейший американский криптокредитор Celsius Network приостановил вывод средств, обмен, а также переводы между счетами.

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По материалам: Економічна Правда
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