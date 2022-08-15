Bitcoin наконец-то подорожал впервые с июня — до 25 тысяч долларов — Finance.ua
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Bitcoin наконец-то подорожал впервые с июня — до 25 тысяч долларов

Финтех и Карты
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Bitcoin наконец-то подорожал впервые с июня — до 25 тысяч долларов
Bitcoin наконец-то подорожал впервые с июня — до 25 тысяч долларов
Криптовалюта Bitcoin начала наращивать стоимость. Аналитики зафиксировали курс чуть более $25 тыс. за монету.
Об этом сообщает платформа coindesk.com.
Coindesk отмечает рост на 2,2% в течение одного дня. Вчера, 14 августа 2022 года, Bitcoin достиг показателя в $25 031. Это самая высокая отметка за последние 2 месяца — с 13 июня. На момент написания новости курс составлял $24,2 тыс., поэтому снова возможно падение ниже этого предела.
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Вслед за Bitcoin подтянулись и другие криптовалюты. Так, второй по популярности альткоин, Ethereum, вчера подрос на 2% — до $2030 за штуку. Роста монета не показывала с конца мая этого года. Аналитики сообщают, что новости об обновлении сети — ее переходе с алгоритма PoW на алгоритм PoS, когда в майнинге отпадет надобность, — способствовали повышению курса «эфира». Ожидается, что переход состоится 15 сентября 2022 года, хотя планировался на август. На момент написания материала Ethereum стоит $1908.
Напомним, что крипто-рынок находится в медвежьей фазе с мая 2022 года. На спад курса криптовалют, который стал тотальным, повлиял тот факт, что Федеральная резервная система США ужесточила денежно-кредитные позиции. С 5 мая, после повышения процентных ставок ФРС на 50 базисных пунктов курс Bitcoin упал на 8%.

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По материалам:
Фокус
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