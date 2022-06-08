Bitcoin лишат короны: в Фонде Сороса назвали будущего короля криптовалют — Finance.ua
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Bitcoin лишат короны: в Фонде Сороса назвали будущего короля криптовалют

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Bitcoin лишат короны: в Фонде Сороса назвали будущего короля криптовалютBitcoin лишат короны: в Фонде Сороса назвали будущего короля криптовалют
Если сообщество Bitcoin не откажется от технологии майнинга, криптовалюта Ethereum обгонит эту монету по уровню принятия. Причина в энергоемкости майнинга, от которого эфир готов отказаться до конца года.
Об этом в интервью Bloomberg заявила генеральный директор Фонда Сороса Дон Фитцпатрик. По ее словам, человечество все больше уделяет внимания влиянию на климат, а консенсус Proof-of-Work (PoW), на котором базируется майнинг, потребляет значительное количество электроэнергии.
На самом же деле и Bitcoin, и Ethereum получают в результате майнинга, но последний уже в августе может перейти на модель Proof-of-Stake (PoS), то есть стейкинг. Это приведет к тому, что «производство» монет станет менее затратным, поскольку огромные вычислительные мощности больше не потребуются.
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При этом многие криптоаналитики относятся к идее такого перехода скептически. Например, эксперты крупнейшей криптобиржи Европы WhiteBIT называют модель PoW более защищенной перед угрозой атаки 51 или коррупционного поведения на блокчейне. Поэтому в глобальном смысле переход на PoS в целях защиты окружающей среды вряд ли реализуется в ближайшее десятилетие.
По словам Фитцпатрик, криптовалюта навсегда закрепилась в финансовом мире, став мейнстримом. В подтверждение своих слов она напомнила о решении одной из крупнейших в мире финансовых компаний Fidelity Investments позволить клиентам открывать криптовалютные накопительные пенсионные счета.
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«Я хотела бы озвучить только одну оговорку: влияние на климат будет все важнее. В этом контексте Ethereum, вероятно, получит больше поддержки за Bitcoin», — заявила глава Фонда Сороса.
Она также отметила, что на счетах криптовалютных компаний хранятся только виртуальные монеты, что в короткой перспективе делает их очень уязвимыми. В заключение Дон Фитцпатрик выразила уверенность в том, что в будущем блокчейну найдутся отличные применения.
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Следует отметить, что Фонд Сороса и сам инвестирует в криптовалюту. В октябре Фитцпатрик подтвердила, что на счетах ее организации хранятся Bitcoin.

Ethereum: чего ждать от «криптовалюты № 2»

По материалам: Обозреватель
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