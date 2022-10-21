Bitcoin имеет все шансы упасть на 50%: прогноз криптоаналитика — Finance.ua

Bitcoin имеет все шансы упасть на 50%: прогноз криптоаналитика 21.10.2022, 01:41 — Финтех и Карты

Bitcoin имеет все шансы упасть на 50%: прогноз криптоаналитика

По словам криптовалютного аналитика Аарона Арнольда, стоимость флагманской криптовалюты Bitcoin имеет все шансы опуститься на 50% в ближайшее время.

Ценовой график ВТС напоминает медвежий рынок 2018-2019 годов, консолидируясь на уровне $19 000-$20 000, как он тогда консолидировался около $6000, рассказал Арнольд в интервью Kitco News.

Аарон Арнольд вспомнил, что в 2018 году аналитики считали, что Bitcoin достиг дна, когда упал до $6000, однако это были ошибочные предположения. После отметки в $6000 цена ВТС тогда упала еще на 50% — это может произойти и сейчас.

«Тогда, насколько я помню, многие считали, что $6000 — это уже дно. Сегодня многие думают так же, но самые большие падения еще впереди», — подчеркнул аналитик.

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По мнению Арнольда, BTC может упасть до уровня поддержки от $11 000 до $14 000 или еще хуже — до $6000. Среди причин возможного падения аналитик назвал большое количество медвежьих индикаторов на рынке, среди которых высокая инфляция, девальвация доллара, большие займы США и сокращение добычи нефти.

По состоянию на утро 20 октября флагманская криптовалюта подешевела на 1,70%, к моменту написания новости Bitcoin стоит $19 225, а его рыночная капитализация составляет $368,96 миллиарда.

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noworries По материалам:

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