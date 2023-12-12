Binance прекращает поддержку российского рубля — Finance.ua

Binance прекращает поддержку российского рубля Сегодня 05:42 — Криптовалюта

Binance прекращает поддержку российского рубля

Криптобиржа Binance с 31 января прекратит поддерживать российский рубль при операциях P2P.

Как следует из сообщения Binance, это затронет, в частности, такие торговые пары рубля как Tether, Bitcoin, First Digital, Binance Coin, Ethereum, Binance USD, а также пару рубль — рубль.

Операции станут недоступны с 2:00 по Киеву 31 января 2024 года. С этого момента нельзя будет торговать в режиме P2P — то есть совершать операции между пользователями.

Binance предложила пользователям вести P2P-торговлю с российской валютой на платформе CommEX без каких-либо комиссий. Для этого нужно будет подключить свой аккаунт на CommEX к аккаунту Binance и перевести активы.

Binance в конце сентября объявила об уходе из россии. Она заключила сделку по продаже российского бизнеса CommEX. Сумма сделки и другие ее условия не разглашались.

Сообщалось, что переход пользователей на новую площадку займет до года. CommEX отмечала, что не имеет отношения к Binance и ни она, ни аффилированные с ней компании и сотрудники не имеют доли в площадке. До того, как Binance объявила об уходе из россии, Минюст США начал расследование против нее на предмет использования площадки для обхода санкций.

С 15 ноября Binance приостановила поддержку фиатных депозитов в рублях. Вывести их можно до 31 января 2024 года.

В августе криптобиржа ограничила проведение для россиян P2P-операций в любых валютах, кроме рубля, а для пользователей из россии за пределами страны — наоборот, разрешила торговать любыми валютами, кроме рубля, а также евро и долларами.

НВ По материалам:

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