Билл Гейтс передаст все свое состояние на благотворительность — Finance.ua

Билл Гейтс передаст все свое состояние на благотворительность Сегодня 22:27 — Мир

Билл Гейтс передаст все свое состояние на благотворительность

Основатель Microsoft, американский миллиардер Билл Гейтс объявил, что отдаст почти все свое состояние благотворительному фонду, которое он основал вместе со своей уже бывшей супругой Мелиндой Bill & Melinda Gates Foundation.

Об этом миллиардер написал в Twitter.

«Я планирую отдать практически все свое состояние фонда. Я буду двигаться вниз и, в конце концов, покину список самых богатых людей мира», — отметил Гейтс.

Основатель Microsoft подчеркнул, что за последние несколько лет мир пережил несколько ужасных потрясений, в том числе пандемию коронавируса и войну в Украине, от которых «многие люди утратили веру и были вынуждены задуматься, суждено ли миру стать еще хуже».

«Но я по-прежнему настроен оптимистично», — признался Гейтс, добавив, что, по его мнению, «можно смягчить ущерб и вернуться к прогрессу, которого добивался мир».

В 2000 году Гейтс с супругой основали фонд, который ежегодно направлял на благотворительные цели по 6 миллиардов долларов. Однако «крупные кризисы сегодня требуют от нас большего», написал Гейтс, добавив, что теперь фонд будет перечислять по 9 миллиардов долларов ежегодно.

Уже в ближайший месяц основатель Microsoft намерен перечислить фонду первые 20 млрд долларов.

«Я обязан возвращать свои ресурсы обществу способами, которые оказывают наибольшее влияние на уменьшение страданий и улучшение жизни. И я надеюсь, что другие люди, занимающие очень богатые и привилегированные должности, тоже сделают шаг вперед в этот момент», — отметил Гейтс.

Отметим, сейчас состояние предпринимателя оценивается в $129 млрд, он занимает четвертую строчку в рейтинге самых богатых людей планеты по версии Forbes. Bloomberg оценивает состояние Гейтса в $114 млрд.

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Діло По материалам:

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