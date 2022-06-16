Билл Гейтс назвал криптовалюты и NFT мошеннической схемой — Finance.ua

«Я не вовлечен во все эти вещи, связанные с анонимностью, нарушением правил, отсутствием регулирования, мошенническими схемами... Меня не интересуют ни биткоины, ни NFT», — заявил Билл Гейтс.
С мнением миллиардера не согласны многие его коллеги, которые вкладывают собственные средства в криптоактивы. Так, например, 76% капитала ($20,6 млрд) СЕО биржи FTX Сэма Бенкмана-Фрида находится в криптоактивах.
В целом же, согласно опросу Forbes, около 30% миллиардеров вкладывают собственные средства в криптоактивы.
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