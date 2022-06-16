Билл Гейтс назвал криптовалюты и NFT мошеннической схемой — Finance.ua
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Билл Гейтс назвал криптовалюты и NFT мошеннической схемой

Сегодня 03:13Финтех и Карты
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Билл Гейтс назвал криптовалюты и NFT мошеннической схемойБилл Гейтс назвал криптовалюты и NFT мошеннической схемой
Миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс во время TechCrunch Sessions заявил, что популярность криптовалюты и NFT-проектов основана на теории «большого дурака».
«Очевидно, что дорогие цифровые изображения обезьян значительно улучшат мир», — саркастически отметил Гейтс.
Миллиардер вкладывает средства только в бизнесы (такие как фармацевтическая промышленность), производящие реальные продукты — инвестиции в невзаимозаменяемые токены и криптовалюты считает глупостью.
По словам Гейтса, криптоактивы базируются на мошеннической схеме: купленный за слишком высокую цену актив, впоследствии продадут дороже «еще большему дураку, чем предыдущий покупатель».

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«Я не вовлечен во все эти вещи, связанные с анонимностью, нарушением правил, отсутствием регулирования, мошенническими схемами... Меня не интересуют ни биткоины, ни NFT», — заявил Билл Гейтс.
С мнением миллиардера не согласны многие его коллеги, которые вкладывают собственные средства в криптоактивы. Так, например, 76% капитала ($20,6 млрд) СЕО биржи FTX Сэма Бенкмана-Фрида находится в криптоактивах.
В целом же, согласно опросу Forbes, около 30% миллиардеров вкладывают собственные средства в криптоактивы.
Если вы хотите инвестировать в криптовалюту, но не знаете, с чего начать, рекомендуем воспользоваться платформой aStake — это сервис для автоматизированного стейкинга, позволяющий пассивно зарабатывать на криптовалюте без технических знаний и специального оборудования.

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По материалам: noworries
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