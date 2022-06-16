Билл Гейтс назвал криптовалюты и NFT мошеннической схемой — Finance.ua

Билл Гейтс назвал криптовалюты и NFT мошеннической схемой

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Билл Гейтс назвал криптовалюты и NFT мошеннической схемой

Миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс во время TechCrunch Sessions заявил , что популярность криптовалюты и NFT-проектов основана на теории «большого дурака».

«Очевидно, что дорогие цифровые изображения обезьян значительно улучшат мир», — саркастически отметил Гейтс.

Миллиардер вкладывает средства только в бизнесы (такие как фармацевтическая промышленность), производящие реальные продукты — инвестиции в невзаимозаменяемые токены и криптовалюты считает глупостью.

По словам Гейтса, криптоактивы базируются на мошеннической схеме: купленный за слишком высокую цену актив, впоследствии продадут дороже «еще большему дураку, чем предыдущий покупатель».

«Я не вовлечен во все эти вещи, связанные с анонимностью, нарушением правил, отсутствием регулирования, мошенническими схемами... Меня не интересуют ни биткоины, ни NFT», — заявил Билл Гейтс.

С мнением миллиардера не согласны многие его коллеги, которые вкладывают собственные средства в криптоактивы. Так, например, 76% капитала ($20,6 млрд) СЕО биржи FTX Сэма Бенкмана-Фрида находится в криптоактивах.

В целом же, согласно опросу Forbes, около 30% миллиардеров вкладывают собственные средства в криптоактивы.

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