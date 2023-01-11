Билеты из Европы: как украинцам бесплатно улететь в Канаду в 2023 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Билеты из Европы: как украинцам бесплатно улететь в Канаду в 2023 году

Личные финансы
50
Билеты из Европы: как украинцам бесплатно улететь в Канаду в 2023 году
Билеты из Европы: как украинцам бесплатно улететь в Канаду в 2023 году
Фонд Ukraine2Canada предоставляет украинцам бесплатные билеты в Канаду каждые две недели. В этот раз регистрация откроется 17 января.
Как успеть получить авиабилет на рейс в Канаду и каковы условия участия в программе, рассказали на портале miles4migrants.org.
Получить билеты от фонда Ukraine2Canada можно на странице сайта. Регистрация откроется 17 января в 17:00 по украинскому времени.
Читайте также
«Если вы надеетесь получить билеты, обязательно выполните все квалификационные требования перед подачей заявки и, пожалуйста, подготовьте всю свою документацию; свободные места обычно заполняются в течение часа», — предупреждают в фонде.
Полученные заявки будут рассмотрены и проверены. Бесплатные билеты будут выдаваться в порядке живой очереди. Следует учесть, что вылет будет не ранее 17 февраля.
Для того чтобы пройти отбор, следует соответствовать следующим критериям:
  • один из членов семьи должен иметь разрешение на поездку в Канаду (CUAET);
  • лететь только в Канаду;
  • включить всех родственников в одну заявку;
  • начальная дата поездки — в течение 60 дней с даты подачи заявки.
Туристический фонд Ukraine2Canada реализует программу предоставления украинцам 300 бесплатных билетов в Канаду совместно с правительством страны. Вылеты могут быть из разных городов Европы.
Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

⚡ Оформить туристическое страхование на Finance.ua

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.