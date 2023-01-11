Билеты из Европы: как украинцам бесплатно улететь в Канаду в 2023 году — Finance.ua

Билеты из Европы: как украинцам бесплатно улететь в Канаду в 2023 году Сегодня 19:35 — Личные финансы

Билеты из Европы: как украинцам бесплатно улететь в Канаду в 2023 году

Фонд Ukraine2Canada предоставляет украинцам бесплатные билеты в Канаду каждые две недели. В этот раз регистрация откроется 17 января.

Как успеть получить авиабилет на рейс в Канаду и каковы условия участия в программе, рассказали на портале miles4migrants.org

Получить билеты от фонда Ukraine2Canada можно на странице сайта. Регистрация откроется 17 января в 17:00 по украинскому времени.

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«Если вы надеетесь получить билеты, обязательно выполните все квалификационные требования перед подачей заявки и, пожалуйста, подготовьте всю свою документацию; свободные места обычно заполняются в течение часа», — предупреждают в фонде.

Полученные заявки будут рассмотрены и проверены. Бесплатные билеты будут выдаваться в порядке живой очереди. Следует учесть, что вылет будет не ранее 17 февраля.

Для того чтобы пройти отбор, следует соответствовать следующим критериям:

один из членов семьи должен иметь разрешение на поездку в Канаду (CUAET);

лететь только в Канаду;

включить всех родственников в одну заявку;

начальная дата поездки — в течение 60 дней с даты подачи заявки.

Туристический фонд Ukraine2Canada реализует программу предоставления украинцам 300 бесплатных билетов в Канаду совместно с правительством страны. Вылеты могут быть из разных городов Европы.

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