Безработица в США выросла, почему укрепляется доллар? — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Безработица в США выросла, почему укрепляется доллар? Сегодня 14:40 — Валюта

В США безработица усилилась до максимумов февраля текущего года. В августе 2022 года данный показатель поднялся до 3,70% с 3,50 % в июле. Статистика вышла неплохая, так как рост безработицы не кажется следствием замедления деловой активности и обосновывается технически. Таким образом это дает Федрезерву возможность и далее проводить «жесткую» денежно-кредитную политику. Глава ФРС Джером Пауэлл (Jerome Powell) говорил, что возможно еще одно «большое» повышение ставки. По этой причине рынок акций в США продолжил свое падение. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Безработица в США (%). Источник: tradingeconomics.com

В сентябре ФРС вдвое ускорит процесс изъятия из системы ранее «напечатанных» долларов в рамках программы количественного смягчения (QE). Регулятор будет выводить из оборота по 95,0 млрд долларов США в месяц вместо 47,5 млрд летом. На данный момент баланс Федрезерва составляет 8,826 трлн долларов. В середине июня он достигал 8,931 трлн. За прошедшие месяцы ФРС уже изъяла из системы 105,0 млрд, хотя изначально планировалась сумма в 142,0 млрд. Тем не менее программа количественного ужесточения работает и «набирает обороты».

Баланс ФРС США (млн долларов США). Источник: tradingeconomics.com

В таких условиях надеяться на какое-то серьезное снижение курса доллара и значимый рост фондовых рынков не приходится. До конца 2022 года ФРС выведет из системы еще около 400 млрд долларов. Федрезерв даже не пытается скрыть, что хочет аккуратно «сдуть» тот «пузырь», который сама же создала на фондовом рынке. Весь вопрос лишь в том, сможет ли регулятор избежать неконтролируемого «обвала».

Полученные от реализации акций средства направлены на покупку гособлигаций США. Доходность этих бумаг вновь выросла, но она все равно не позволяет компенсировать потери от инфляции. В первую очередь от такого положения дел страдают пенсионные фонды, которые законодательно обязаны хранить основную часть средств в долговых обязательствах США. Другие участники рынка будут искать возможность компенсировать свои убытки за счет активных спекуляций на рынке акций и сырья. Но в краткосрочной перспективе спросом будет пользоваться доллар США.

RoboForex По материалам:

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