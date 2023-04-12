Безработица в США снижается и "развязывает руки" ФРС — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Безработица в США снижается и "развязывает руки" ФРС Сегодня 13:20 — Валюта

Безработица в США снизилась до 3,5% по итогам марта. Аналитики ожидали, что данный показатель останется на прежнем уровне. В этом плане рынок труда демонстрирует положительную динамику. Однако число вновь созданный рабочих мест в несельскохозяйственном секторе существенно снизилось в марте и составило 236 тысяч. Тем не менее это все дает основания ФРС продолжать свою текущую монетарную политику ужесточения. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Безработица в США (%). Источник: bloomberg.com

Также продолжает расти и фонд оплаты труда, что увеличивает инфляционные риск и является главное проблемой Федрезерва, вынуждает его вести экономику страны к рецессии. Текущий банковский кризис был купирован краткосрочным увеличением баланса. Последние несколько недель данный показатель активно сокращается. Тем не менее, «де-факто», процесс ужесточения монетарной политики существенно замедлился.

С такими показателями рынка труда ФРС США может продолжать дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. До тех пор, пока темпы роста цен не снизятся к целевым отметкам ЦБ, «смягчения» монетарной политики ожидать не стоит. Повлиять на Федрезерв могут лишь негативные данные по рынку труда. Возможные проблемы банков будут решаться по образцу Silicon Valley Bank. При этом доллар США будет оставаться наиболее сильной валютой в мире, так как сохраняется спрос на американские гособлигации.

Без сомнения, на своем следующем заседании ФРС увеличит учетную ставку. Затем регулятор будет наблюдать за дальнейшим развитием ситуации, в частности — с «потолком» госдолга. В июне нынешнего года это необходимо решить, иначе Минфин США будет вынужден сокращать расходы. В данном вопросе чрезвычайно высока политическая составляющая. Вероятно, что после решения возникшей проблемы ФРС продолжит свою текущую монетарную политику.

С другой стороны, сложности в банковской системе могут затронуть системообразующие банки. Простого увеличения баланса ФРС может оказаться недостаточно, и это потребует от регулятора радикальных шагов по снижению учетной ставки. Банкротство Silicon Valley Bank было полной неожиданностью для инвесторов.

RoboForex По материалам:

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