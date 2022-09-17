Безработица в Великобритании достигла самого низкого уровня за последние 48 лет — Finance.ua

Безработица в Великобритании достигла самого низкого уровня за последние 48 лет Сегодня 23:24 — Мир

Безработица в Великобритании достигла самого низкого уровня за последние 48 лет

Уровень безработицы в Великобритании упал до самого низкого уровня с 1974 года. Падение было в основном связано с сокращением численности рабочей силы.

Об этом пишет Reuters . В то же время цены на продукты в августе выросли на 12,4%.

По данным Управления национальной статистики, уровень безработицы снизился до 3,6% в мае — июле. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидали, что она удержится на уровне 3,8%.

Однако падение не было признаком улучшения ситуации в британской экономике, которая находится на грани рецессии, пишет агентство. Количество занятых возросло на 40 000 человек, что составляет менее трети прогнозируемого роста.

«Сейчас мы начинаем видеть признаки того, что рынок труда теряет свою динамику», — говорит британский экономист глобального сайта вакансий Indeed Джек Кеннеди.

Уровень экономической неактивности, измеряющий долю населения, не работающего и не ищущего работу, увеличился на 0,4 процентных пункта за квартал до 21,7%. В Управлении статистики заявили, что этот рост был вызван тем, что больше людей классифицируются как больные в течение длительного времени, а меньшее количество студентов идут на работу, чем обычно в это время года.

В то же время заработная плата выросла больше, чем ожидалось, что отражает нехватку кандидатов на работу, хотя она все еще сильно отстает от инфляции, которая, как ожидается, достигнет 10,2% в августе в годовом выражении.

Банк Англии обеспокоен тем, что напряженность рынка труда усугубит недавний всплеск ценового давления.

Джеймс Смит, экономист ING, сказал, что рост цен на энергоносители может вынудить компании к более масштабным сокращениям персонала.

Помимо более слабого, чем ожидалось, роста занятости, количество вакансий в период с июня по август сократилось больше всего за два года, на 34 000, хотя оно осталось рекордно высоким на уровне почти 1,3 млн.

Инфляция цен на продукты в Великобритании достигла рекордного уровня в 12,4% в августе, таким образом, средний годовой счет за продукты вырос на 571 фунт стерлингов.

В исследовательской компании Kantar говорят, что средний годовой счет за продукты вырастет с 4610 до 5181 фунтов стерлингов, если потребители не будут вносить изменения в то, что они покупают. Цены на такие категории как молоко, масло и корм для собак растут особенно быстро: на 31%, 25% и 29% соответственно.

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