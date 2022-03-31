Безлимитный интернет в россии уходит в прошлое: операторы начали менять тарифы — Finance.ua
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Безлимитный интернет в россии уходит в прошлое: операторы начали менять тарифы

Сегодня 19:32Мир
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Безлимитный интернет в россии уходит в прошлое: операторы начали менять тарифыБезлимитный интернет в россии уходит в прошлое: операторы начали менять тарифы
Мобильные операторы стали отказываться от безлимитного интернета и звонков для абонентов. Новых клиентов перестали подключать к таким тарифным планам несколько мобильных операторов. Эксперты считают, что уже к лету россиянам ограничат использование мобильного интернета и в старых тарифах.
Предприятия объясняют такое решение стремлением снизить нагрузку сети, потому что нет поставки импортного телеком-оборудования. Но на самом деле отказ от безлимита позволят замедлить падение доходов мобильных операторов, пишет «Коммерсант».
Тарифы с безлимитным интернетом уже переведены в архив МТС, Yota, Tele2. «Вымпелком» исключил безлимиты из корпоративных тарифов. «Мегафон» отказался от безлимитных внутрисетевых звонков.
Отмечается, что к лету сотовые сети начнут сбоить из-за повышенной нагрузки и отсутствия необходимого оборудования из-за санкций — Nokia и Ericsson перестали поставлять базовые станции в россию, а аналогов в рф нет.
Минцифры россии отреагировали на это рекомендациями для операторов лишить россиян безлимитного интернета. О безлимитных звонках речь не шла, операторы сами решили их «прикрыть».
Как рассказал источник в одном из российских операторов, компании просто хотят сэкономить. Из-за многочисленных санкций и запретов на путешествия для россиян мобильные операторы потеряли заметную часть доходов от международного роуминга.
Такие нововведения приведут к тому, что россиянам придется больше платить за мобильную связь. Чтобы увеличить количество гигабайт или минут, придется переходить на новые тарифы или оплачивать дополнительные пакеты услуг.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Обозреватель
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