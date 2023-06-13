Беженец из Украины выиграл 500 тысяч евро в бельгийскую лотерею — Finance.ua

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Беженец из Украины выиграл 500 тысяч евро в бельгийскую лотерею

Личные финансы
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Беженец из Украины выиграл 500 тысяч евро в бельгийскую лотерею
Беженец из Украины выиграл 500 тысяч евро в бельгийскую лотерею
Украинец, уехавший в Бельгию с начала полномасштабного вторжения россии как беженец, выиграл 500 тысяч евро в мгновенную лотерею.
Об этом в понедельник сообщила Национальная лотерея Бельгии в пресс-релизе, который имеется в распоряжении «Европейской правды».
Мужчина — украинец в возрасте от 18 до 24 лет, проживающий в Брюссельском столичном регионе — приобрел скретч-карту на заправке 16 мая за пять евро. Один из номеров оказался выигрышным.
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Представительница бельгийской Национальной лотереи отметила, что с оформлением документов на выигрыш молодому человеку помогли друзья.
«Его чувства были очень смешанными. Он явно думал об Украине, а в это время тяжело радоваться всему, что происходит в твоей стране. Но в то же время, конечно, он был очень рад своей победе и, прежде всего, исполнен надежды», — рассказала представительница лотереи Жоук Вермер.
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Хотя Национальная лотерея Бельгии традиционно не раскрывает информацию о личности победителя, Вермер отметила, что тот сейчас работает в стране как беженец, но стремится как можно быстрее вернуться домой.
Выигрыш молодой человек планирует потратить на помощь Украине, но сначала «хочет организовать вечеринку здесь, в Бельгии, для семьи и друзей, которые заботились о нем и помогли ему интегрироваться в нашу страну».
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Всего с начала полномасштабного нападения россии на Украину Бельгия приняла не менее 65 тысяч украинских беженцев.

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По материалам:
Українська правда
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