Беженцы из Украины смогут получить льготу в США — Finance.ua
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Беженцы из Украины смогут получить льготу в США

Личные финансы
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Беженцы из Украины смогут получить льготу в США
Беженцы из Украины смогут получить льготу в США
С 21 ноября в США начало действовать новое правило, согласно которому украинские беженцы приобретают право на работу автоматически по прибытии в страну.
Право на работу сразу по прибытии в США будет действовать в течение 90 дней. Затем нужно будет взять разрешение, но эта процедура бесплатная.
В последние месяцы правозащитники пытались отстоять право на работу для беженцев из Украины.
Дело в том, что в США беженцам можно работать с первого дня приезда в страну. В качестве рабочего разрешения они показывают полученную на границе форму i-94. Если они хотят получить физическое рабочее разрешение, они подают форму i-765 абсолютно бесплатно. Без уплаты пошлины в размере 410 долларов.
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В то же время для украинских беженцев таких льгот не было. Им приходилось не только платить пошлину, но и ждать несколько месяцев, пока не придет их рабочее разрешение. И в течение этого времени они работать не могут.
С 21 ноября 2022 года украинские беженцы в США имеют право:
  • работать в первые 90 дней после приезда в США без рабочего разрешения;
  • не платить пошлину за первую подачу формы i-765 на получение рабочего разрешения.
То есть устроиться на работу можно сразу по приезде, показав форму i-94, полученную на границе. Если только поставили штамп, форму можно получить на официальном сайте.
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Однако после 90 дней работы по форме i-94 украинцам нужно получить рабочее разрешение. Для этого следует подать форму i-765. За первую подачу такой формы теперь украинцы пошлину не платят.

Условия получения разрешения на работу

До 5 декабря для освобождения от пошлины документы следует посылать по почте. Затем это будет доступно онлайн.
Нововведение касается двух из трех категорий украинских беженцев:
  • тех, кто приехал после 11 апреля и получил гуманитарный пароль на год;
  • приехавших по программе Uniting for Ukraine.
В то же время эти условия не касаются тех украинцев, которые приехали до 11 апреля и подали на TPS. Если же украинец только что подал документы на TPS и еще не получил разрешение, он также подпадает под новый закон.
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По материалам:
Pro Гроші
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