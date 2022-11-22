Беженцы из Украины смогут получить льготу в США — Finance.ua

Беженцы из Украины смогут получить льготу в США Сегодня 17:39 — Личные финансы

Беженцы из Украины смогут получить льготу в США

С 21 ноября в США начало действовать новое правило, согласно которому украинские беженцы приобретают право на работу автоматически по прибытии в страну.

Право на работу сразу по прибытии в США будет действовать в течение 90 дней. Затем нужно будет взять разрешение, но эта процедура бесплатная.

В последние месяцы правозащитники пытались отстоять право на работу для беженцев из Украины.

Дело в том, что в США беженцам можно работать с первого дня приезда в страну. В качестве рабочего разрешения они показывают полученную на границе форму i-94. Если они хотят получить физическое рабочее разрешение, они подают форму i-765 абсолютно бесплатно. Без уплаты пошлины в размере 410 долларов.

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В то же время для украинских беженцев таких льгот не было. Им приходилось не только платить пошлину, но и ждать несколько месяцев, пока не придет их рабочее разрешение. И в течение этого времени они работать не могут.

С 21 ноября 2022 года украинские беженцы в США имеют право:

работать в первые 90 дней после приезда в США без рабочего разрешения;

не платить пошлину за первую подачу формы i-765 на получение рабочего разрешения.

То есть устроиться на работу можно сразу по приезде, показав форму i-94, полученную на границе. Если только поставили штамп, форму можно получить на официальном сайте.

Однако после 90 дней работы по форме i-94 украинцам нужно получить рабочее разрешение. Для этого следует подать форму i-765. За первую подачу такой формы теперь украинцы пошлину не платят.

Условия получения разрешения на работу

До 5 декабря для освобождения от пошлины документы следует посылать по почте. Затем это будет доступно онлайн.

Нововведение касается двух из трех категорий украинских беженцев:

тех, кто приехал после 11 апреля и получил гуманитарный пароль на год;

приехавших по программе Uniting for Ukraine.

В то же время эти условия не касаются тех украинцев, которые приехали до 11 апреля и подали на TPS. Если же украинец только что подал документы на TPS и еще не получил разрешение, он также подпадает под новый закон.

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